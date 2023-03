Giovedì 9 marzo alle ore 21 ci sarà Juventus-Friburgo, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 22/23. La squadra di Allegri è approdata a questo turno della competizione europea battendo il Nantes col risultato complessivo di 4-1, mentre il Friburgo si è qualificato agli ottavi grazie al primo posto conquistato nel girone G, gruppo dove ha totalizzato quattordici punti ottenuti grazie a quattro vittorie e due pareggi.

Juventus, out Milik

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, reduci da una sconfitta per 1-0 contro la Roma di Mourinho in Serie A, vorranno riassaporare il gusto della vittoria già dal prossimo match col Friburgo di Europa League, sebbene non potranno contare sulle prestazioni dell'infortunato Milik.

Per provare a tornare a far bottino pieno, così da rendere in discesa la strada per i quarti di finale della seconda competizione europea, il tecnico toscano potrebbe optare per un propositivo 3-4-3, con Szczesny come estremo difensore. Il pacchetto arretrato della squadra piemontese dovrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Bonucci, Bremer e Alex Sandro. Il centrocampo della juventus, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Locatelli e Rabiot a far da scudo in mezzo al reparto, mentre Cuadrado andrà presumibilmente ad agire come esterno destro e Kostic si posizionerà sul versante opposto. In attacco, infine, Allegri parrebbe voler puntare su un tridente che avrà come interpreti dal primo minuto Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Federico Chiesa.

Friburgo, Flekken in porta

Mister Streich e il suo Friburgo arrivano a questo delicato match contro la Vecchia Signora senza alcun timore reverenziale, almeno stando alle recenti parole del tecnico della squadra elvetica. Christian Streich, difatti, ha dichiarato: "Nel calcio c'è sempre una possibilità. Negli altri sport, le squadra più piccole non hanno molte chance: è uno dei misteri di questo sport".

Per provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, l'allenatore tedesco potrebbe scegliere il 4-2-3-1, con Flekken a difesa dei pali. Sildillia e Kübler dovrebbero agire come terzini in difesa, mentre al centro del reparto dovremmo trovare inizialmente Ginter e Lienhart. La linea mediana del Friburgo, inoltre, potrebbe essere composta da Eggestein e Doan.

Höfler, Grifo e Sallai, in ultimo, comporranno probabilmente la trequarti campo, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Holer.

Le probabili formazioni di Juventus-Friburgo:

Juventus (3-4-3): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Bremer, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

Friburgo (4-2-3-1): Flekken, Sildillia, Ginter, Lienhart, Kubler, Doan, Eggestein, Hofler, Grifo, Sallai, Holer. Allenatore: Streich.