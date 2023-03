La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra vicende giudiziarie e calcio giocato. Il 19 aprile ci sarà la sentenza sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze. Da quella decisione la società bianconera potrebbe iniziare a programmare gli investimenti. Intanto però si lavora anche alle cessioni, la speranza della società bianconera è quella di riuscire a cedere a titolo definitivo tre giocatori che attualmente sono in prestito con diritto di riscatto in altre società. Ci riferiamo a Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Denis Zakaria.

in caso di acquisto rispettivamente da parte di Tottenham, Leeds e Chelsea, la società bianconera guadagnerebbe circa 100 milioni di euro che potrebbero essere investiti su un gran giocatore. In un recente sondaggio di Calciomercato.it è stato chiesto ai tifosi dove investirebbero la somma garantita dalle cessioni prima menzionate e il più votato è stato Sergej Milinkovic-Savic, seguito dal centrale Gvardiol, dal terzino destro Hakimi e da Sterling.

I tifosi hanno votato come rinforzo per il calciomercato estivo il giocatore Milinkovic Savic

In un recente sondaggio di calciomercato.it è stato chiesto agli utenti come investirebbero i 100 milioni di euro che arriverebbero dalle cessioni a titolo definitivo di Dejan Kulusevski, Weston McKennie e Denis Zakaria.

L'acquisto più votato è stato quello di Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio in scadenza di contratto con la società laziale a giugno 2024. Il giocatore ha ricevuto il 55,8% dei voti, seguito dal centrale di 21 anni del Lipsia Gvardiol, che ha una valutazione di mercato di circa 100 milioni di euro. Il giocatore ha avuto il 20% dei voti, seguito dal terzino del Paris Saint Germain Hakimi con il 15% dei voti.

Infine il giocatore del Chelsea Sterling con il 9,2% dei voti.

Il mercato della Juve

L'eventuale arrivo di Milinkovic-Savic rimane probabilmente la possibilità più concreta per la Juventus soprattutto in considerazione del fatto che il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie e dalla possibilità per la squadra bianconera di disputare le competizioni europee nella stagione 2023-2024.

Difficile soprattutto l'arrivo di Gvardiol, che il Lipsia valuta circa 100 milioni di euro. Si parla di un possibile trasferimento al Manchester City per il giocatore. Rimanendo in tema acquisti la società bianconera starebbe valutando rinforzi soprattutto in difesa oltre al fatto che con il possibile ritorno di Paredes al Paris Saint Germain potrebbe esserci la permanenza nella rosa bianconera di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza. Per quanto riguarda la difesa come terzino sinistro piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, per la fascia destra invece si valuta l'arrivo di Emil Holm, che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.