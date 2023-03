La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe non riscattare il cartellino di Leandro Paredes, che sta deludendo le aspettative dopo essere arrivato negli ultimi giorni del calciomercato estivo 2022. La mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League da parte della Juve ha portato a non far scattare l'obbligo di riscatto del cartellino dal Paris Saint Germain, di conseguenza dovrebbe far ritorno alla società francese.

Come scrive Calciomercato.it a sostituire l'argentino potrebbe essere Ruben Neves, in scadenza di contratto con il Wolverhampton a giugno 2024.

Proprio questa scadenza contrattuale potrebbe agevolare il suo arrivo a prezzo vantaggioso nel calciomercato estivo 2023.

Possibile rinforzo per il centrocampo Ruben Neves a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato la Juventus potrebbe non riscattare Leandro Paredes e decidere di puntare su Ruben Neves. Il centrocampista portoghese è in scadenza di contratto con il Wolverhampton a giugno 2024 e sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale. La società inglese per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno potrebbe agevolare la sua cessione. Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, ma potrebbe diminuire a giugno. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 26 match nel campionato inglese segnando cinque gol.

A questi bisogna aggiungere anche due incontri di FA Cup e quattro di Carabao Cup.

La società bianconera valuta anche altri giocatori per rinforzare il centrocampo: ad esempio dovrà decidere se confermare nella propria rosa nella stagione 2023-2024 Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza dove sta giocando una stagione importante da titolare nel centrocampo lombardo.

La situazione contrattuale dei giocatori della Juve in scadenza a giugno e il punto sulla difesa

La Juventus starebbe lavorando anche al futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno: c'è da decidere se confermare o meno i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

La Juve è anche al lavoro per rinforzare anche il settore difensivo.

Si parla soprattutto del possibile arrivo di almeno due terzini: per la fascia sinistra i preferiti sarebbero Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a giugno, e Carlos Augusto, valutato circa 10 milioni di euro dal Monza. Per quanto riguarda la fascia destra uno dei giocatori seguiti è Emil Holm dello Spezia: la sua valutazione di mercato come il terzino brasiliano è di circa 10 milioni di euro.