Tra poche ore la Juventus scenderà in campo contro la Sampdoria nel match valido per il 26° turno di Serie A.

Diversi i dubbi di formazione di Massimiliano Allegri che sta pensando ad un ampio turnover visto che giovedì 16 marzo si disputerà la gara di Europa League contro il Friburgo. Il tecnico livornese starebbe in particolare pensando di lanciare dal primo minuto Paul Pogba che potrebbe giocare alle spalle di Dusan Vlahovic al posto di Angel Di Maria, che riposerà in vista sempre del ritorno di coppa. Il sistema di gioco dovrebbe essere il 3-5-1-1.

La Juventus cambia

Già in difesa potrebbe esserci qualche novità vista l'assenza di Alex Sandro per infortunio e il possibile turno di riposo per Danilo: a giocare dovrebbe così essere Federico Gatti insieme a Leonardo Bonucci e Gleison Bremer. A centrocampo potrebbe poi riposare Manuel Locatelli, difficile infatti che Allegri rinunci ad Adrien Rabiot. A completare il reparto ci saranno Mattia De Sciglio a destra, Nicolò Fagioli e Enzo Barrenechea in mezzo e Filip Kostic in fascia sinistra. Il numero 45 juventino è nettamente favorito su Leandro Paredes che va verso la panchina.

Anche in attacco ci sono alcuni dubbi. Dusan Vlahovic è certo del posto viste anche le assenze di Moise Kean e Arek Milik (che Allegri spera di riavere prima della sosta per il match di campionato contro l'Inter) mentre alle sue spalle ci potrebbe essere Paul Pogba.

Il francese, dopo la mancata convocazione in Europa League, è infatti tornato a disposizione e porrebbe guadagnarsi una maglia da titolare nonostante siano ancora in piedi i ballottaggi con Miretti e Soulè. Sarà di certo uno dei tre a sostituire Di Maria dal primo minuto.

Probabile formazione Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bonucci, Bremer; De Sciglio, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Pogba; Vlahovic.

Assente Di Maria

Per la gara contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione come accennato Angel Di Maria. El Fideo è a riposo ma giovedì, come già confermato dallo stesso tecnico bianconero, sarà regolarmente in campo. Anche Federico Chiesa non sarà convocato, anche per lui la speranza è che possa tornare disponibile contro il Friburgo anche se per l'esterno italiano non ci sono le stesse granitiche certezze che Allegri ha mostrato invece avere sulla disponibilità del Fideo.

Proprio Di Maria è ormai l'uomo in più di questa squadra: nelle scorse ore l'ex PSG, Real Madrid e Manchester United ha dichiarato di aver già intavolato le trattative col club per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.