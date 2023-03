Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ed il PSG starebbero valutando l'ipotesi di uno scambio che vedrebbe coinvolti Paul Pogba e Marco Verratti. Inoltre la formazione bianconera seguirebbe con attenzione il profilo di Rodrigo De Paul, mediano dell'Atletico Madrid che verrebbe valutato 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Pogba potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Verratti

L'annata in corso di Paul Pogba con la maglia della Juventus è stata caratterizzata da diversi problemi al ginocchio che hanno costretto il francese a restare ai box per mesi.

Inoltre, l'episodio che di recente ha visto Massimiliano Allegri escludere il centrocampista dalle convocazioni per la partita di Europa League con il Friburgo a causa di motivi disciplinari starebbe facendo meditare i dirigenti della Juventus per quanto concerne il futuro dello stesso Pogba parso ancora al di fuori del progetto dopo quasi un anno dal suo ritorno.

A confermare questa indiscrezione ci ha pensato il il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando che in un articolo ha paventato l'ipotesi di uno scambio in estate tra il PSG e la Juventus nel quale sarebbero coinvolti proprio Pogba e Marco Verratti. Ecco quanto ha scritto dal giornalista: “Pogba-Verratti? Idea Scambio a Ventimiglia: Considerando l’insofferenza di Psg e Juve per i due giocatori, l’idea sorge spontanea: uno scambio.

Come nei film di spionaggio. Accompagnarli a un Checkpoint Charlie, diciamo la frontiera di Ventimiglia, scortati da due garanti, diciamo Materazzi e Zidane, ed effettuare il baratto”. Verratti era stato già accostato in settimana alla Juventus da altri organi di stampa ma nel caso specifico, Il centrocampista italiano sarebbe dovuto arrivare in bianconero grazie ad una trattativa che il PSG avrebbe voluto intavolare con la "Vecchia Signora" per arrivare a Dusan Vlahovic.

La Juventus studia alternative per il centrocampo: Allegri avrebbe indicato De Paul come rinforzo

Oltre al possibile scambio tra Pogba e Verratti la Juventus studierebbe altre soluzioni per il centrocampo del prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni la formazione bianconera avrebbe infatti messo gli occhi addosso a Rodrigo De Paul: il mediano argentino dell'Atletico Madrid sarebbe considerato come uno dei papabili vendibili dal cholo Simeone ed i “Colchoneros” per una sua cessione chiederebbero una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

La Juventus che sarebbe spronata da Massimiliano Allegri che in Rodrigo De Paul vedrebbe Il centrocampista ideale per la sua squadra potrebbe dunque effettuare questo sforzo economico, visto anche il possibile addio di Adrian Rabiot a parametro zero al termine della stagione in corso e quello di Leandro Paredes, che non avrebbe convinto l'ambiente bianconero e che potrebbe dunque tornare al PSG dopo il prestito di un anno.