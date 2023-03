Stando a quanto riferito da Tuttojuve.com, la Juventus nella prossima estate potrebbe effettuare almeno un colpo per reparto: in difesa piacerebbe il nome di Giorgio Scalvini dell'Atalanta, a centrocampo Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid mentre per l'attacco il sogno sarebbe quello di Jonathan David del Lille.

Calciomercato Juve, i bianconeri studiano un colpo per reparto: in difesa piacerebbe Scalvini

La Juventus secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore da tuttojuve.com starebbe già cominciando a preparare la prossima campagna acquisti estiva e l'idea dei bianconeri potrebbe essere quella di piazzare un colpo per reparto.

Partendo dalla difesa la Juve avrebbe messo gli occhi addosso a Giorgio Scalvini il giovane centrale dell'Atalanta farebbe particolarmente comodo alla compagine piemontese, visto soprattutto che nella prossima estate diversi elementi della retroguardia bianconera potrebbero abbandonare la Continassa. Il presidente della "Dea" Percasi chiederebbe per il giovane stopper nerazzurro una cifra importante, circa 40 milioni di euro. Tuttavia, la Juve visto il potenziale di Scalvini potrebbe effettuare un investimento oneroso, in ottica futuro.

Juve, per il centrocampo occhi su De Paul e Lewis Ferguson con Milinkovic-Savic sullo sfondo

Per Il reparto del centrocampo la Juventus avrebbe individuato diversi profili che potrebbero rimpolpare una mediana che in estate dovrebbe subire diverse perdite.

Il nome preferito da Massimiliano Allegri sarebbe quello di Rodrigo De Paul. L'argentino attualmente in forza all'Atletico Madrid sarebbe considerato come un profilo cedibile dal “Cholo” Simeone. I “Colchoneros” chiederebbero una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Le alternative in casa Juve sarebbero Il giovane centrocampista del Bologna Lewis Ferguson e Milinkovic-Savic.

Il serbo della Lazio piacerebbe da tempo alla formazione bianconera tuttavia la sua alta valutazione avrebbe sempre impedito a Cherubini di lanciare l'assalto definitivo. Nella prossima estate però le quotazioni di MIlinkovic-Savic potrebbero calare, soprattutto perché il suo contratto con i biancocelesti andrà in scadenza nel 2024, rendendo potenzialmente l'operazione fattibile per la Juve.

Juventus, per l'attacco il sogno sarebbe Jonathan David

In attacco la Juventus avrebbe individuato due profili, quello di Jonathan David è quello di Marcus Thuram. Per quanto concerne Jonathan David, il centravanti del Lille si sta rendendo protagonista di un'annata che gli è valsa una valutazione da almeno 45 milioni di euro. Somma di cui la Juventus potrebbe disporre esclusivamente qualora si qualificasse alla prossima Champions League. Discorso totalmente diverso varrebbe per Marcus Thuram: il bomber del Borussia Mönchengladbach andrà in scadenza di contratto nel 2023 e stando alle indiscrezioni difficilmente rinnoverà con la compagine tedesca. Questo, di conseguenza potrebbe portarlo alla Juventus a parametro zero ma su di lui ci sarebbero diverse squadre come ad esempio l'Inter di Simone Inzaghi.