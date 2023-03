La Juventus sempre e comunque al centro delle cronache. Vuoi per motivi giudiziari, vuoi per vicende sportive.

Riguardo alle seconde, hanno destato nelle ultime ore clamore le dichiarazioni rilasciate da Radja Nainggolan, centrocampista attualmente alla Spal ma ex Roma, che ha parlato proprio dei duelli scudetto contro i bianconeri andati in scena nel 2014 e 2015. Il mediano belga ha in particolare fatto riferimento ad un Juventus-Roma dell'ottobre 2014 terminato 3-2 per la Juventus, in cui a detta di Nainggolan sarebbero stati concessi due rigori dubbi ai bianconeri.

Nainggolan è ritornato su Juventus-Roma del 2014

'La Juventus sarà stata tra le squadre più forti, ma ho esperienze in campo contro di loro dove vincevano, e non solo per bravura. Erano agevolati. Con la Roma, nel 2014, perdemmo 3-2, con due rigori fuori area'. Queste le dichiarazioni di Radja Nainggolan in una recente intervista al Corriere.it. Il centrocampista ha parlato anche delle sue esperienze professionali con l'Inter e con la Roma. In entrambe le società ha avuto come allenatore Luciano Spalletti, che sta portando il Napoli alla vittoria del campionato. Il centrocampista ha dichiarato: 'A Roma con Spalletti benissimo, all’Inter ho giocato poco ma comunque ho fatto 6 gol in 29 partite.

Mi ha sempre detto le cose in faccia. L’ho sentito ultimamente, ci siamo presi in giro'.

Nainggolan sulla vita extra campo

Riguardo alla vita fuori dal campo, Nainggolan ha candidamente dichiarato di vantare un fisico che sostiene l'abuso di alcool. Proprio su questo argomento il centrocampista ha voluto rispondere a Walter Sabatini, suo direttore sportivo alla Roma: 'Sabatini ha detto che se avessi davanti otto shottini non avrei problemi a consumarli nell'immediato?

Posso arrivare anche a 20. Sabatini mi vuole bene, mi ha sempre suggerito di avere una vita più tranquilla. Pensa che avrei potuto avere una carriera migliore'.

Radja adesso gioca nella Spal: arrivato per 'aiutare' l'amico Daniele De Rossi, in panchina come allenatore, si è piano piano cucito un ruolo nella cadetteria senza però dare al momento il contributo sperato.

De Rossi è stato nel frattempo esonerato, Nainggolan ha comunque deciso di restare alla Spal per cercare di aiutare il club a rimanere in Serie B.

In Serie A Radja Nainggolan ha giocato con le maglie di Cagliari, Roma e Inter disputando 367 partite condite da 48 reti e 35 assist.