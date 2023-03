La Juventus Primavera di Montero sta vivendo un momento non facile in campionato. Dopo due pareggi ha subito una sconfitta pesante nel derby contro il Torino per 3 a 1. Il gol dei bianconeri è stato segnato da Kenan Yildiz. Il match si è disputato allo stadio dell'under 19 bianconera, ovvero Vinovo. Diretta trasmessa da Sportitalia, proprio il direttore Michele Criscitiello ha postato su Twitter un video riguardante la torretta destinata alle telecamere per la diretta Tv. A causa del forte vento la struttura destinata alle stesse non ha dato garanzie di stabilità.

Per questo il giornalista sportivo oltre a postare il video ha lanciato una frecciatina alla società bianconera facendo riferimento al fatto che i ragazzi meriterebbero degli stadi migliori.

Michele Criscitiello ha criticato lo stadio Vinovo che ha ospitato Juventus-Torino del campionato Primavera

'Vinovo, derby Primavera Juve-Torino. La torretta che avrebbe dovuto ospitare le telecamere per la diretta tv. Vento pericoloso. Telecamere sistemate sulla tribuna opposta per garantire la sicurezza di tutti. È ora di far giocare questi ragazzi in stadi veri'. Questo il post di Michele Criscitiello riferito al derby under 19 fra Juventus e Torino e finito 1 a 3. Vittoria degli ospiti grazie ai gol di Weidmann, Njiie e Ansah.

Per i bianconeri il gol è stato segnato da Kenan Yildiz. Il post di Criscitiello è stato commentato da diversi utenti, gran parte dei quali hanno sottolineato che neanche la Serie A ha stadi di livello come dovrebbe essere per un campionato importante come quello italiano.

Un utente ha scritto: 'Seguo sempre la primavera e sinceramente Vinovo mi sembra uno dei campi migliori, trovo la sua critica pretestuosa e inopportuna, la invito ad osservare bene gli altri campi prima di dare giudizi a caso'.

Un altro ha scritto: 'Dott. Criscitiello, mi scusi: se la struttura in questione fosse stata il Filadelfia di Torino, lei avrebbe chiesto la stessa cosa? Grazie della risposta'. Un altro utente ha scritto: 'Ci sono stadi in Serie A che meglio andare a giocare nei campi della Primavera'.

Michele Criscitiello sul caso plusvalenze

Di recente il giornalista sportivo ha parlato di Juventus anche per quanto riguarda il caso plusvalenze che sta riguardando la società bianconera. Il giornalista sportivo si è lasciato andare in una previsione ottimistica per la società bianconera, sottolineando come tale sentenza scritta dalla Corte Federale d'Appello è rivedibile perché costruita su motivazioni non ideali.