Domenica 5 marzo alle ore 20:45 ci sarà Roma-Juventus, gara valida per il 25° turno di Serie A 22/23. I giallorossi nel turno scorso hanno subito una cocente sconfitta in trasferta per 2-1 contro la Cremonese di Ballardini: Tsadjout e Ciofani (rigore) in rete per i grigiorossi, mentre la compagine di Mourinho è andata inutilmente in goal con Spinazzola. I bianconeri, invece, hanno avuto la meglio nel Derby della Mole, imponendosi per 4-2 contro il Torino di Juric: granata a segno con Karamoh e Sanabria, ai quali la Vecchia Signora ha replicato con Rabiot, Cuadrado, Danilo e Bremer.

Statistiche: l'ultima vittoria della Roma contro la Juventus nel massimo campionato italiano risale al 12 maggio 2019, quando i giallorossi s'imposero in casa col risultato di 2-0.

Roma, squalificato Smalling

Mister Mourinho e la sua Roma militano al momento in quinta posizione in campionato, grazie ai quarantaquattro punti ottenuti in ventiquattro match disputati. Per provare a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus, Salvatore Foti (il quale sostituirà in panchina lo squalificato Mourinho) potrebbe optare per il 3-4-2-1, con Rui Patricio in porta. Triade arretrata che sarà formata, c'è da scommetterci, da Ibanez, Kumbulla e Mancini. A centrocampo, invece, la Roma potrebbe vantare come interpreti dal primo minuto Spinazzola e Karsdorp ai lati, con Wijnaldum e Cristante a far da scudo in mezzo.

Sulla trequarti giallorossa, inoltre, i titolari dovrebbero essere Pellegrini ed El Shaarawy, i quali agiranno a supporto del vertice offensivo Abraham. Non potranno prendere parte al match lo squalificato Smalling e l'infortunato Darboe.

Juventus, probabili scampoli di partita per Pogba

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno più che mai intenzionati a centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato, sebbene l'avversario che gli si parerà davanti, almeno sulla carta, non sarà tra i più agevoli.

Essendo conscio di non poter contare sulle prestazioni degli infortunati Kaio Jorge, Milik e Miretti, il tecnico ex Cagliari potrebbe optare nuovamente per il 3-5-1-1, con Szczesny a difesa dei pali. Danilo, Bremer e Alex Sandro potrebbero comporre il terzetto arretrato iniziale, mentre a centrocampo gli interpreti saranno presumibilmente Fagioli, Locatelli e Rabiot a far da filtro, con Cuadrado e Kostic che agiranno da esterni.

Di Maria, infine, vestirà i panni del trequartista, mentre Vlahovic sarà probabilmente il riferimento in attacco.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Kumbulla, Mancini, Karsdorp, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, El Shaarawy, Pellegrini, Abraham. Allenatore: Foti.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Kostic, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri.