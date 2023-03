La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato l'obiettivo numero uno per la difesa della prossima stagione: si tratterebbe di Giorgio Scalvini dell'Atalanta, che potrebbe arrivare a Milano in estate per sostituire il partente Milan Skriniar. Milan e Inter potrebbero sfidarsi per Scalvini, in quanto il centrale interessa anche ai rossoneri

L'idea per la difesa del futuro: Giorgio Scalvini all'Inter

La società nerazzurra starebbe riflettendo sulle prossime mosse di mercato da operare una volta finita la stagione al fine di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: gli sforzi sembrerebbero orientati verso l'apertura di una trattativa con l'Atalanta per il cartellino di Giorgio Scalvini.



Il club bergamasco non avrebbe ancora chiarito la propria posizione sulla cessione eventuale del giocatore, il cui prezzo di mercato nel frattempo è salito fino a raggiungere i 40 milioni di euro.

L'Inter non avrebbe a disposizione quella cifra in liquidità e pertanto starebbe ragionando sull'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica in modo da abbassare le pretese economiche dell'Atalanta; il nome che si potrebbe inserire sarebbe quello di Giovanni Fabbian.

Il giovane talento nerazzurro è attualmente in prestito alla Reggina di Filippo Inzaghi in Serie B e sta conquistando gli osservatori con prestazioni di primo livello; il giocatore potrebbe fare ritorno a Milano per vestire la maglia nerazzurra o per essere importante pedina di scambio per il club.

L'intervista a Giorgio Scalvini sul mercato futuro

Il difensore dell'Atalanta ha rilasciato una breve intervista al Corriere di Bergamo parlando del suo futuro e ha dichiarato: "Sapere di valere 40 milioni fa effetto, ma grazie al mio carattere provo a rimanere indifferente".

Giorgio Scalvini ha proseguito: "Non so dove giocherò tra un anno o tra cinque anni, ma voglio impegnarmi adesso all'Atalanta".

Per il difensore italiano: "La priorità è giocare bene a Bergamo, cerco di stare lontano dalle notizie di mercato, voglio concentrarmi sul calcio vero". Poi ha aggiunto concludendo: "Oggi voglio pensare solo ad allenarmi al meglio ed alle partite, al futuro ci penserò più avanti".

Giorgio Scalvini in questo campionato di Serie A ha disputato 19 partite segnando due reti e ricevendo 5 ammonizioni, con una percentuale di titolarità del 67% ed il 61% di minuti giocati; in Coppa Italia ha giocato 2 partite con un assist a referto.

Il contratto con l'Atalanta del difensore classe 2003 andrà in scadenza nel giugno 2027: il suo stipendio netto è di circa 300.000 euro a stagione.