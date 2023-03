La Juventus nelle ultime stagioni ha dimostrato di saper attingere molto bene al mercato dei giovani, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Dalla Primavera bianconera stanno spiccando diversi giovani, alcuni dei quali hanno già raccolto match nella Next Gen. Proprio la seconda squadra bianconera rappresenta una vera e propria ricchezza per la società bianconera, se consideriamo che i giovani hanno la possibilità di giocare in un campionato impegnativo come la Serie C. A proposito di giovani la Juventus starebbe valutando l'acquisto di uno dei giovani più interessanti del calcio argentino.

Parliamo di Valentin Barco, terzino sinistro del Boca Juniors classe 2004 che ha dimostrato nella squadra argentina tutta la sua bravura. Il suo contratto è in scadenza a dicembre 2024 ed ha una clausola rescissoria di circa 10 milioni di euro. Ha anche passaporto comunitario, importante per il tesseramento del giovane, che potrebbe iniziare dalla Next Gen prima di diventare parte integrante della rosa bianconera.

Possibile offerta della Juventus per Valentin Barco a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Valentin Barco. Il giocatore argentino è uno dei giovani più interessanti del calcio argentino, un classe 2004 valutato dal Boca Juniors circa 10 milioni di euro ma che potrebbe costare di meno se consideriamo che ha un contratto in scadenza a dicembre 2024.

Sarebbe un acquisto utile se consideriamo le problematiche sulle fasce difensive per la Juventus. Come è noto la società bianconera deve lavorare alla sostituzione di giocatori come Alex Sandro che potrebbe rimanere ma oramai è considerato un centrale di sinistra e Cuadrado che invece dovrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera.

Per Valentin Barco si parla di un'esperienza professionale nella Next Gen, cresciuto nel Boca Juniors, ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale argentina. Attualmente è under 20, avendo giocato fino ad adesso 2 match. Come scrive Tuttosport ha passaporto comunitario. Ha lo stesso agente sportivo di Carlos Tevez, che giocò nella Juventus dal 2014 al 2016.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe dare fiducia ad altri giovani anche nella stagione 2023-2024. Oltre ai vari Miretti, Fagioli, Soulé e Iling Junior potrebbero far parte della rosa bianconera anche Andrea Cambiaso, terzino attualmente al Bologna, e Nicolò Rovella, centrocampista in prestito al Monza. Da valutare anche Filippo Ranocchia, anche lui nella società lombarda, e Koni De Winter, attualmente riserva nell'Empoli. Da valutare il futuro professionale di Hujsen e Yildiz, che dalla Primavera potrebbero essere promossi nella seconda squadra bianconera.