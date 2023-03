La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie anche se le notizie che arrivano da diversi giornali sportivi parlano di un possibile annullamento dei 15 punti di penalizzazione. C'è però un altro filone d'indagine, quello della manovra stipendi, che potrebbe portare un'altra penalizzazione. Il futuro professionale di diversi giocatori bianconeri potrebbe dipendere dalla partecipazione o meno alle competizioni europee della Juventus nella stagione 2023-2024.

Non per Angel Di Maria che potrebbe rimanere a Torino anche senza disputare eventualmente Champions, Europa o Conference League. Il giocatore si troverebbe molto bene alla società bianconera e la famiglia si è ambientata nella cittadina piemontese. Secondo le ultime notizie di mercato le parti potrebbero incontrarsi a breve per trovare un'intesa contrattuale per un'altra stagione.

Il giocatore Di Maria potrebbe incontrare la Juventus durante la pausa nazionali

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Tuttosport la Juventus potrebbe incontrare a breve gli agenti sportivi di Angel Di Maria per lavorare al prolungamento di contratto del giocatore. Si parla della pausa nazionali di fine marzo come possibile data ideale per definire un'intesa fra le parti.

L'argentino potrebbe andare a guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione più bonus, più o meno quello che guadagna in questa stagione. La società bianconera può usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori che arrivano da altri campionati.

Dopo una prima parte di stagione condizionata da diversi infortuni muscolari (che gli hanno fatto saltare anche gran parte dei match della nazionale argentina al mondiale in Qatar, vinto dalla rappresentativa allenata da Scaloni). Ha però giocato quella decisiva, la finale, in cui ha anche segnato un gol. Nella seconda parte di stagione l'argentino sta dimostrando tutta la sua bravura.

La stagione disputata fino ad adesso da Di Maria

Fino ad adesso Di Maria ha disputato 16 match con 4 gol e altrettanti assist forniti ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia, 3 match e 3 assist in Champions League e 3 match e 4 gol in Europa League. Decisivo nella competizione europea che la Juventus sta disputando attualmente, l'Europa League, ha segnato tre gol contro il Nantes ed uno nell'andata degli ottavi di finale contro il Friburgo. Ha saltato di recente il match di campionato contro la Sampdoria, dovrebbe essere disponibile per il ritorno degli ottavi di finale contro il Friburgo e ovviamente contro l'Inter in campionato, ultima partita prima della pausa nazionale. Pausa che potrebbe essere decisiva per la sua permanenza a Torino anche nella stagione 2023-2024.