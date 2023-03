La Juventus ha vinto un importante match in campionato con le solite problematiche riscontrate in questa stagione. La squadra dopo essere passata in vantaggio contro la Sampdoria, ha subito la rimonta dei liguri, per poi segnare altri due gol nel secondo tempo portando il match sul 4 a 2. Continua il momento difficile di Dusan Vlahovic, che ha sbagliato anche un rigore colpendo un palo. Un momento difficile per il giocatore, con tante indiscrezioni di mercato che parlano di una sua partenza nel Calciomercato estivo.

La sua valutazione di mercato è di circa 100 milioni di euro, difficilmente la Juventus lo lascerà partire ad una somma minore.

Per quanto riguarda i rinforzi la società bianconera starebbe valutando Diogo Jota, portoghese del Liverpool che non sarebbe un vero e proprio sostituto di Vlahovic. Il portoghese è valutato circa 60 milioni di euro e potrebbe lasciare la società inglese in quanto non considerato un titolare da Jurgen Klopp.

Possibile la cessione di Vlahovic: piacerebbe Diogo Jota

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Dusan Vlahovic nel calciomercato estivo. Per quanto riguarda i rinforzi piacerebbe Diogo Jota, il portoghese in questa stagione ha disputato fino ad adesso 15 match fra campionato inglese e Champions League fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro, può giocare punta di fascia sinistra o eventualmente come seconda a supporto di un riferimento offensivo.

Se dovesse partire Vlahovic quindi Diogo Jota non sarebbe un vero e proprio sostituto del nazionale serbo. Dal 2018 al Wolverhampton acquistato dall'Atletico Madrid, due stagioni importanti nella società inglese per poi trasferirsi al Liverpool nel calciomercato estivo del 2020 per circa 43 milioni di euro. Tre stagioni fino ad adesso al Liverpool, nell'attuale però non sta raccogliendo molto minutaggio e non sta disputando una grande stagione complice anche la stagione non ideale della squadra inglese.

Riferimento della nazionale portoghese, ha giocato fino ad adesso con la rappresentativa 29 match segnando 10 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche i rinforzi per la difesa. Serve un centrale di sinistra, come dei terzini considerando che Cuadrado potrebbe lasciare Torino e che Alex Sandro, se dovesse rimanere, giocherebbe da centrale di sinistra e non da terzino.

Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza, per quanto riguarda invece la fascia destra si starebbe lavorando all'acquisto di Emil Holm, giocatore dello Spezia valutato circa 10 milioni di euro.