La Juventus, in queste ore, si sta giocando la vittoria per 4-2 contro la Sampdoria. Ma in casa bianconera c'è da fare anche i conti con alcuni infortuni. Infatti, prima della gara contro la Sampdoria, Paul Pogba si è fatto male all'adduttore mentre stava provando a calciare le punizioni. Il francese, questa mattina 13 marzo, si è presentato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti. Fin da subito si è capito che per Pogba sarebbe arrivato un nuovo periodo di stop. Infatti, all'uscita del JMedical, il numero 10 della Juventus non ha voluto firmare autografi ai tifosi presenti: "Scusatemi ma non ho la testa", queste le parole di Pogba ai tifosi bianconeri.

Poco dopo è arrivato anche il comunicato del club che ha confermato la lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Dunque, Pogba tornerà dopo la sosta di fine marzo e dovrebbe essere in campo per i primi di aprile. Stamani 13 marzo, anche Leonardo Bonucci si è presentato al JMedical ma per lui si tratta solo di una botta.

Le condizioni di Bonucci

La partita contro la Sampdoria ha lasciato qualche scoria fisica ai giocatori della Juventus visto che questa mattina 13 marzo, Leonardo Bonucci è stato al JMedical per capire l'entità dell'infortunio accusato ieri sera 12 marzo. Dopo i controlli medici il capitano bianconero può tirare un sospiro di sollievo visto per lui si tratta solo di un trauma contusivo.

Le condizioni di Bonucci verranno monitorate di giorno in giorno. La speranza è che possa recuperare per il match di giovedì 16 marzo contro il Friburgo. Infatti, in difesa, per il match di Europa League mancherà Alex Sandro perciò Massimiliano Allegri ha bisogno di avere a disposizione il suo capitano.

Di Maria torna in Europa League

In casa Juventus, oltre agli infortunati delle ultime ore, bisogna fare i conti anche con gli acciacchi di Angel Di Maria e Federico Chiesa. Il primo ha riportato solo un affaticamento muscolare e dopo alcuni giorni di riposo potrà essere regolarmente a disposizione per il match contro il Friburgo.

Federico Chiesa, invece, resta a disposizione per la gara contro l'Europa League. Il numero 7 juventino spera di potercela fare ma la sensazione è che la decisione verrà presa solo ed esclusivamente alla vigilia della partenza per la Germania. Mentre per quanto riguarda Milik, la Juventus confida di poterlo recuperare per la partita del 19 marzo contro l'Inter. Questa mattina 13 marzo il polacco è stato al JMedical per sottoporsi a dei controlli. La società bianconera non ha dato aggiornamenti in merito alle condizioni di Milik e adesso non resta che attendere i prossimi giorni per capire se potrà esserci contro i nerazzurri.