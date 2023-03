La Juventus nelle prossime settimane dovrà definire le trattative da portare avanti nel Calciomercato estivo, considerando che diversi giocatori della rosa attuale potrebbero lasciare Torino. Fra questi ci sarebbero almeno due centrocampisti: Leandro Paredes difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain, mentre Adrien Rabiot va in scadenza di contratto con la società bianconera a fine giugno e la sua conferma è tutt'altro che scontata.

La Juventus starebbe quindi già lavorando al suo sostituto e uno dei giocatori preferiti dalla società bianconera pare essere Davide Frattesi, centrocampista classe '99 del Sassuolo e della nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini.

Possibile rinforzo per il centrocampo bianconero: Davide Frattesi, che piace anche a Roma e Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Adrien Rabiot con Davide Frattesi. il centrocampista del Sassuolo è ormai da quasi un anno anche parte integrante della nazionale italiana del ct Roberto Mancini. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e ha un ingaggio da circa 900 mila euro a stagione, quindi potrebbe "accontentarsi" di uno stipendio coerente con la politica di alleggerimento del monte ingaggi decisa dal club bianconero.

Su Frattesi però ci sarebbe l'interesse anche della Roma e dell'Inter, per questo potrebbe definirsi una sfida a tre durante il calciomercato estivo, che può portare anche a una sorta di "asta" al rialzo.

In questa stagione Frattesi fino ad adesso con il Sassuolo ha disputato 27 match fra campionato italiano e Coppa Italia, segnando sei gol.

Il resto del calciomercato della Juventus: il punto sui giovani che potrebbero rientrare dai prestiti ed essere confermati

Per quanto riguarda invece il giocatore che potrebbe sostituire Paredes, il club piemontese valuterebbe soprattutto la permanenza in prima squadra di Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza.

Per quanto riguarda invece gli altri giovani in prestito in altre squadre Serie A potrebbe far ritorno a Torino per rimanere nella rosa bianconera in particolare il laterale difensivo destro Andrea Cambiaso. La società juventina avrebbe voluto riportarlo già a gennaio anticipando la fine del prestito, ma il Bologna ha voluto confermarlo fino a giugno, essendo ormai un titolare inamovibile dei felsinei.