La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Una situazione difficile che non garantisce la possibilità di programmare adeguatamente il mercato in estate, considerando che non c'è la certezza di disputare le competizioni europee per la società bianconera. Intanto però c'è da decidere quanto prima il futuro professionale dei giocatori in scadenza di contratto a giugno, sarebbe invece già stato riscattato dall'Everton il cartellino di Moise Kean che interesserebbe anche al Real Madrid. A lanciare la notizia di mercato il sito tuttojuve.com che sottolinea come il cartellino del giocatore sia diventato della società bianconera già nel recente Calciomercato estivo.

Come è noto la Juventus ha l'obbligo di riscatto del cartellino dall'Everton ma secondo il noto sito sportivo tale acquisto sarebbe stato anticipato di qualche mese rispetto alla data prevista dall'intesa fra le due società, ovvero giugno 2023.

Il giocatore Kean sarebbe già un giocatore della Juve: la società lo avrebbe riscattato nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di tuttojuve.com la Juventus avrebbe riscattato il cartellino di Moise Kean dall'Everton già nel recente calciomercato estivo pagando i 28 milioni di euro previsti per l'acquisto a titolo definitivo. Un investimento anticipato rispetto a giugno 2023, data in cui i bianconeri avrebbero dovuto pagare la somma decisa dal suo ritorno a Torino, ovvero calciomercato estivo del 2021.

Come è noto la società bianconera sostituì Cristiano Ronaldo con Moise Kean negli ultimi giorni di mercato, con il portoghese che accettò l'offerta del Manchester United. Un'esperienza professionale non ideale quella di Cristiano Ronaldo nella società inglese durata una stagione e mezza, ovvero fino a dicembre, quando poi si è trasfeirito all'Al-Hilal.

In questa stagione Moise Kean ha disputato fino ad adesso 32 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando 7 gol. Nell'ultimo match contro la Roma è stato espulso per un fallo di reazione su Mancini.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe quindi ripartire da Kean per la stagione 2023-2024.

Da decidere invece il futuro professionale di Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare Torino in caso di offerta importante. Si parla di un interesse di società inglesi, tedesche e spagnole. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza e fra questi spiccano Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Non dovrebbe essere riscattato invece dal Paris Saint Germain Leandro Paredes, che non sta incidendo come ci si aspettava. La società bianconera dovrebbe spendere circa 30 milioni di euro per acquistarlo dai francesi.