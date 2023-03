La dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo su un possibile cambio di tecnico per la panchina dell'Inter della prossima stagione; in lizza, oltre ad Antonio Conte che pare in procinto di lasciare l'Inghilterra, ci sarebbe anche Thomas Tuchel, che potrebbe sostituire Simone Inzaghi in caso di esonero.

L'idea per la panchina nerazzurra del futuro potrebbe essere Tuchel

Secondo la Gazzetta dello Sport nella prossima stagione l'Inter potrebbe decidere di cambiare tecnico e dare in mano la gestione della squadra a Thomas Tuchel; l'allenatore tedesco è senza squadra da inizio stagione, dopo aver vinto la Champions League nel 2020/2021 con il Chelsea.

Qualora Simone Inzaghi non dovesse riuscire a piazzare l'Inter entro le prime 4 conquistando così un posto per la prossima Champions League, la dirigenza potrebbe dunque esonerarlo e cambiare rotta: al riguardo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stimerebbero molto Tuchel ed avrebbero individuato nel suo profilo uno dei papabili sostituti in caso si dovesse decidere un cambio in panchina per la prossima stagione.

Molto del futuro di Simone Inzaghi sarebbe dunque legato alla qualificazione alla prossima Champions League, ma non solo, in quanto la dirigenza starebbe comunque valutando la distanza dalla capolista Napoli, ritenuta da molti eccessiva per la rosa a disposizione del tecnico piacentino.

Un ultimo, ma non meno importante, banco di prova sarà infine costituito dall'andamento delle coppe: la prossima settimana ci sarà il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League contro il Porto, ad aprile le due semifinali di Coppa Italia contro la rivale di sempre della Juventus.

Anche Real Madrid e Tottenham sarebbero interessati a Tuchel

Secondo gli ultimi rumors di Calciomercato ripresi da fcinternews.it, anche il Real Madrid avrebbe pensato a Thomas Tuchel per sostituire Carlo Ancelotti alla guida dei 'blancos', ma gli ottimi risultati del tecnico italiano avrebbero per il momento allontanato lo spettro di un eventuale esonero.

Il Tottenham invece starebbe pensando concretamente all'allenatore tedesco qualora dovesse, come sembra molto probabile, terminare l'avventura di Antonio Conte, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2023.

Proprio Antonio Conte potrebbe essere un'alternativa per la dirigenza nerazzurra in caso di esonero di Simone Inzaghi; Conte vorrebbe ritornare in Italia nel nostro campionato e l'Inter sembrerebbe essere avvantaggiata su Milan e Juventus nella corsa al tecnico salentino.