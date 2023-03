La stagione dell'Inter ha vissuto di tanti alti e bassi, con Simone Inzaghi messo spesso in discussione a causa proprio dei risultati altalenanti e della quasi cronica incapacità di variare modulo e tattiche di gioco. L'Inter ha comunque conquistato una Supercoppa Italiana, dominando la finale contro il Milan vinta 3-0, è seconda in campionato e si trova agli Ottavi di Champions League, con la vittoria all'andata contro il Porto che fa intravedere anche la possibilità di una qualificazione ai Quarti di Finale.

La posizione del tecnico piacentino non è così salda però, soprattutto perchè l'anno scorso è stato perso uno scudetto che sembrava già vinto con i nerazzurri mai veramente in lotta invece in questa Serie A, per questo motivo non è da escludere un avvicendamento a fine stagione.

In questo senso starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno all'Inter di Antonio Conte.

Contatto tra l'Inter e Conte

Nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter a distanza di due anni dal suo addio. Il tecnico salentino ha il contratto in scadenza a giugno con il Tottenham e almeno per il momento non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo, soprattutto per la voglia di tornare in Italia dell'allenatore. Un'ipotesi non semplicissima, ma neanche impossibile, visto che i nerazzurri potrebbero cambiare sulla panchina a fine stagione, nonostante Simone Inzaghi abbia portato ben tre trofei in un anno e mezzo, oltre ad un buon percorso europeo.

Un primo contatto per sondare il terreno ci sarebbe stato nei giorni scorsi, e non pare esserci stata una chiusura, anche se bisogna segnalare come su Conte ci sia anche la Juventus. Bianconeri che, però, non potranno fare passi concreti finché non capiranno se parteciperanno o meno alle prossime coppe europee. L'annuncio di un contatto tra l'Inter e l'attuale allenatore del Tottenham è stato dato da Alfio Musmarra: "Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all'interno dell'Inter.

E' stato un contatto assolutamente informale per capire un po' la situazione di Antonio. Su Conte c'è la Juventus e l'Inter strategicamente non si può permettere di perdere un allenatore così, che ti tiene alta l'asticella e che ti può portare a vincere".

La possibile Inter di Conte

Con l'eventuale ritorno di Antonio Conte l'Inter non dovrebbe neanche cambiare troppo dal punto di vista della struttura della rosa visto che si continuerebbe con il 3-5-2.

Inevitabilmente ci saranno dei cambiamenti visto che ci sono alcuni giocatori in scadenza di contratto, soprattutto in difesa, ma la società nerazzurra si sta già muovendo in questo senso per non farsi trovare impreparata e regalare all'allenatore della prossima stagione (Inzaghi, Conte o chi per loro) una rosa altamente competitiva per riuscire a vincere lo scudetto e portare finalmente la seconda stella nella Milano nerazzurra.