La Juventus continua a portare avanti la propria politica green, con il lancio e successiva valorizzazione di numerosi giovani talenti. Se si pensa all'impeccabile match disputato da Nicolò Fagioli in casa dell'Inter nel successo bianconero per 0-1 ben si comprende come a volte, dando il giusto spazio, certi talenti possono anche esplodere.

Il club continua così a prelevare giovani calciatori di 15-16 anni che gradualmente poi vengono integrati nell'under 23. E' il caso ad esempio di Dean Hujsen, centrale olandese acquistato dal Malaga nel 2021 e diventato un riferimento della squadra di Brambilla.

Di recente sono stati convocati nell'under 23 altri due classe 2005, protagonisti fino a qualche tempo fa nella Primavera bianconera. Parliamo di Kenan Yildiz che sarebbe però scontento per non aver già esordito in prima squadra e di Joseph Nonge Boende. Se il giocatore turco non è mai partito titolare con la squadra di Brambilla il belga ha esordito invece dal primo minuto nella gara contro la Pro Patria terminata 1 a 1.

Una crescita evidente quella del centrocampista belga a tal punto da attirare l'interesse di società inglesi e tedesche. Secondo tuttojuve.com la società bianconera avrebbe allora deciso di giocare d'anticipo lavorando al prolungamento di contratto dello stesso Nonge in scadenza nel 2024.

Possibile prolungamento di contratto per Joseph Nonge Boende con la Juventus

La Juventus starebbe lavorando dunque al prolungamento di contratto di Dean Hujsen e Joseph Nonge Boende. Entrambi arrivati nel 2021, hanno sottoscritto con la società bianconera un contratto giovanile di tre stagioni (il regolamento italiano prevede una durata massima di tre anni per i giocatori minorenni).

Il loro contratto è in scadenza a giugno 2024 ma entrambi compiranno 18 anni nel 2023. Questo significa possibilità di prolungamento anche di cinque stagioni, il massimo consentito in Italia.

Il club bianconero ha fiducia in loro, lo dimostra il fatto che nonostante la giovane età siano già nella Juventus Next Gen.

La stagione fin qui disputata da Nonge Boende

Il centrocampista Joseph Nonge Boende ha disputato fino ad adesso 22 match nel campionato Primavera segnando 2 gol. A questi bisogna aggiungere 1 match in Coppa Italia Primavera, 6 match con un assist in Youth League ed un match in Serie C da titolare.

La società bianconera l'ha acquistato nel 2021 dopo essere cresciuto nell'Anderlecht. Ha fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della nazionale belga partendo dall'under 15 fino ad arrivare all'under 18. Centrocampista dal fisico prestante, Nonge appare abile in fase di impostazione di gioco e nella capacità di andare in rete.