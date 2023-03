La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo, dal tentativo di conquistare l'Europa League alla quasi 'disperata' rimonta in campionato per cercare di arrivare tra le prime quattro. Un'annata complessa quella del club che ha tratto una grande linfa vitale dai tanti giovani in rosa.

Da Miretti a Fagioli, fino ad arrivare a Iling Junior, Soulé e Barrenechea, la 'cantera' bianconera ha sfornato numerosi calciatori di qualità. Nel roster, nonostante non abbia ancora esordito in massima serie, va inserito anche Kenan Yildiz, arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco nel Calciomercato estivo.

Stando gli ultimi rumors, il giovane sarebbe però deluso dal fatto di non essere stato promosso stabilmente nella Juventus Next Gen: secondo Sky Deutschland il giocatore vorrebbe addirittura lasciare Torino a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riprese dai giornali sportivi tedeschi Kenan Yildiz potrebbe dunque lasciare la Juventus a giugno. Il giocatore sarebbe deluso da promesse che non sarebbero state mantenute dalla società bianconera e dalla mancata promozione nella Next Gen.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e da parte della Juventus non c'è la volontà di lasciarlo partire. Tale notizia lanciata da Sky Deutschland arriva dopo le recenti dichiarazioni di Paolo Montero, il tecnico della Primavera bianconera che aveva evidenziato come Yilldiz non sarebbe deluso, anche perchè qualche presenza con la Juventus Next Gen è comunque arrivata come nell'ultimo match vinto dai bianconeri contro la Pro Vercelli.

Il giocatore turco fra campionato, Coppa Italia e Youth League ha disputato fino ad adesso 30 match segnando 14 gol.

Tra i club pronti ad investire su Yildiz ci sarebbe il Benfica, eurorivale di Champions dell'Inter che l'ha appena pescata nei Quarti di Finale, e che sarebbe rimasto molto colpito dai colpi del fantasista turco nel doppio confronto fra formazioni Under 19 di Juventus e appunto Benfica avvenuto a inizio anno.

I portoghesi sarebbero pronti a garantirgli un posto in prima squadra, ma saranno i due club a doversi mettere d'accordo dal punto di vista economico per un'eventuale cessione: come accennato la Juventus non vorrebbe perdere il ragazzo soprattutto perchè la società punterà molto sui giovani negli anni a venire.