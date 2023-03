La Juventus nelle prossime settimane si dovrà mettere al lavoro per rinforzare la rosa bianconera in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile offerta dei bianconeri per Timothy Weah, figlio d'arte di George, ex giocatore liberiano del Milan.

Il classe 2000 del Lille, dopo alcune stagioni in cui non aveva brillato come attaccante, recentemente è riuscito a migliorare le proprie prestazioni giocando sulla fascia. Weah jr potrebbe anche cambiare squadra nel Calciomercato estivo, anche perché è in scadenza di contratto a giugno 2024 e quindi la prossima sessione di mercato potrebbe rappresentare l'ultima occasione per il club transalpino per provare a monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Possibile offerta per Weah da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Timothy Weah, giocatore americano classe 2000 che dal 2019 sta giocando nel Lille. Il figlio d'arte nelle scorse stagioni ha reso al di sotto delle aspettative nel ruolo di punta (segnando 6 reti in Ligue 1 in tre stagioni), mentre negli ultimi mesi è stato spostato sulle fasce (sia sulla destra che sulla sinistra) e ha migliorato il proprio rendimento.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 19 match nel campionato francese fornendo due assist, a cui bisogna aggiungere tre incontri in Coppa di Francia. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 12 milioni di euro.

Weah fa parte della nazionale statunitense (con cui ha disputato complessivamente in carriera 29 presenze, segnando quattro reti), ma ha passaporto francese e quindi può essere tesserato come comunitario.

Il resto del calciomercato della Juventus: il punto sulle fasce difensive

La Juventus in estate starebbe valutando rinforzi anche per la difesa.

A tal riguardo potrebbero arrivare due terzini, uno per la fascia sinistra e uno per quella destra.

Per la corsia mancina piacerebbe lo spagnolo Alejandro Grimaldo del Benfica, che va in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno, ma anche il brasiliano Carlos Augusto del Monza, il quale ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Sulla destra invece circola il nome dello svedese Emil Holm dello Spezia, che potrebbe essere un rinforzo per la fascia destra per la squadra bianconera.