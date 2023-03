La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte delle trattative dipenderanno dalla partecipazione alla Champions League della società bianconera, ma su alcuni giocatori la società ci starebbe già lavorando. Non ci riferiamo solamente ai giocatori bianconeri in scadenza di contratto a giugno ma anche a possibili rinforzi che potrebbero arrivare a Torino anche in caso di mancata qualificazione alla competizione europea. È il caso di Alvaro Morata, che non ha mai nascosto il suo legame profondo nei confronti della Juventus e per l'Italia, considerando che sua moglie è italiana.

Secondo la stampa spagnola, la società bianconera starebbe valutando il ritorno di Morata anche perché lo spagnolo arriverebbe a prezzo agevolato essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2024. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Possibile offerta da 20 milioni di euro per il cartellino di Morata da parte della Juventus

Il tecnico argentino con l'arrivo di Depay gli sta preferendo l'olandese e questo potrebbe agevolare una sua cessione a giugno. Il giocatore valuterebbe positivamente il ritorno alla Juventus e sarebbe la terza esperienza professionale nella società bianconera dopo quelle dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. In questa stagione, fino ad adesso, ha segnato 12 gol con l'Atletico Madrid e, come dicevamo, dopo un buon inizio di stagione è attualmente considerato una riserva dal tecnico argentino.

Con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola. Sul giocatore ci sarebbero diverse società inglesi, ma Morata potrebbe preferire un ritorno a Torino anche perché ha un legame profondo sia con la società bianconera che con l'Italia, avendo una moglie di nazionalità italiana. L'eventuale arrivo di Morata, però ,potrebbe portare ad una partenza nel settore avanzato, si parla ad esempio di un interesse del Galatasaray per Moise Kean.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi in difesa considerando che l'esigenza principale è quella di acquistare terzini che possano giocare non solo in una difesa a quattro ma che possano adattarsi a centrocampo in un 3-5-2. A tal riguardo, per la fascia sinistra piacciono Alejandro Grimaldo e Carlos Augusto, per quella destra Emil Holm. Da valutare poi l'acquisto di un centrale difensivo ed eventualmente di un centrocampista se fosse confermato il ritorno al Paris Saint Germain di Leandro Paredes, che non sta disputando una stagione ideale nella società bianconera.