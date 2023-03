La Juventus continua a lavorare al mercato estivo. Da mesi si parla ormai di un possibile avvicendamento in porta, con Wojciech Tomasz Szczęsny che potrebbe abdicare per un profilo più giovane. Tra i nomi più accreditati alla sostituzione Marco Carnesecchi dell'Atalanta e Guglielmo Vicario dell'Empoli ma stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il club starebbe pensando anche a Gianluigi Donnarumma con il PSG che in contropartita potrebbe accettare proprio il portiere polacco.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Donnarumma

Szczesny è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed è valutato circa 20 milioni di euro, Donnarumma sarebbe invece valutato tra 40 e 50 milioni di euro, ecco che il club bianconero potrebbe offrire il portiere polacco proprio per arrivare al nazionale italiano che al PSG non si è mai davvero ambientato.

Numerose le critiche avverso le sue prestazioni in Francia, critiche acuite dalla recente eliminazione in Champions League ad opera del Bayern Monaco.

L'eventuale arrivo di Donnarumma peserebbe però molto sul bilancio non solo per il costo del cartellino (la Juve potrebbe offrire Szczesny più 20-30 milioni) ma anche per quello dell'ingaggio, considerando che il portiere guadagna circa 12 milioni di euro netti a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche all'acquisto di un centrale difensivo oltre che di due terzini. Potrebbe arrivarne uno per la fascia sinistra ed uno per quella destra: piace sempre al riguardo Alejandro Grimaldo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.

Arriverebbe dunque a parametro zero anche se vorrebbe un ingaggio importante oltre che un bonus alla firma.

L'alternativa è Carlos Augusto, brasiliano del Monza che in questa stagione ha già segnato 5 gol e fornito 4 assist decisivi ai suoi compagni il cui contratto con i brianzoli è in scadenza a giugno 2024. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, più o meno quella di Emil Holm, terzino destro dello Spezia che sta disputando nella società ligure una stagione importante.

Altro nodo che il club sarà chiamato a sciogliere è quello sui rinnovi dei calciatori a scadenza: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria, Adrien Rabiot solo per fare alcuni nomi a giugno potrebbero lasciare la società a parametro zero, specialmente con l'argentino e il francese la Juventus starebbe cercando di raggiungere un'intesa per una permanenza in bianconero.