La dirigenza dell'Inter avrebbe individuato in Alejandro Grimaldo un possibile prospetto per rinforzare la fascia sinistra nella prossima stagione; l'esterno del Benfica andrà in scadenza di contratto nella prossima estate e i nerazzurri potrebbero essere interessati.

L'idea dell'Inter per la fascia sinistra: Alejandro Grimaldo

L'esterno sinistro spagnolo classe 1995 in questa stagione ha conquistato le attenzioni di diversi top club a livello europeo con le sue importanti prestazioni con il Benfica, soprattutto in Champions League; sul giocatore nelle scorse settimane si era palesato l'interesse del Barcellona, ma nelle ultime giornate il club blaugrana sembrerebbe intenzionato a virare su altri profili.

La dirigenza dell'Inter avrebbe selezionato Alejandro Grimaldo come probabile innesto per la fascia sinistra; Giuseppe Marotta starebbe lavorando su diversi giocatori il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2023 e l'esterno del Benfica sembrerebbe essere uno di questi.

La società nerazzurra starebbe già lavorando per un contatto diretto con gli agenti del giocatore per un suo trasferimento a Milano nella prossima stagione agli ordini dell'allenatore Simone Inzaghi che avrebbe richiesto espressamente un rinforzo sulle fasce, in particolare a sinistra dove le prestazioni di Robin Gosens non avrebbero completamento convinto il tecnico piacentino.

Altri top club europei sull'esterno del Benfica

Anche il Nizza avrebbe manifestato una certa intenzione di provare a portare il giocatore in Ligue1, soprattutto come rinforzo per cercare di contendere il titolo nazionale all'armata del Paris Saint Germain.

La Juventus avrebbe già provato ad aprire un discorso con gli agenti del giocatore per un suo trasferimento in bianconero nella prossima stagione, ma le trattative sarebbero rimaste in sospeso in attesa di capire come si concluderà la stagione dei bianconeri.

Il tutto potrebbe essere solo slittato alla prossima estate.

Le statistiche del giocatore

Alejandro Grimaldo in questa stagione al Benfica in Primera Liga ha disputato 23 partite, con due realizzazioni e 10 assist all'attivo.

In Champions League l'esterno spagnolo sta trascinando la sua squadra fino ai quarti di finale, con brillanti prestazioni: Grimaldo ha giocato otto partite in coppa, segnando due reti e fornendo tre assist ai compagni.

Il Benfica aveva acquistato il suo cartellino nel 2016 dal Barcellona B per circa 2,10 milioni di euro; il giocatore era cresciuto calcisticamente nelle giovanili della squadra della sua città natale, il Valencia.