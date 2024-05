L'Inter continua a monitorare Michael Kayode della Fiorentina come rinforzo per la fascia destra ma la valutazione del ragazzo sarebbe di circa 30 milioni di euro. I viola potrebbero chiedere il cartellino di Valentin Carboni, ma i dirigenti nerazzurri non avrebbero intenzione di inserirlo in nessuna operazione se non dovesse arrivare un'offerta cash. In uscita ci sarebbe poi Martin Satriano, in prestito al Brest, ma seguito dal Valencia. I nerazzurri pensano a come rinforzare anche il reparto offensivo ma la Juventus avrebbe accelerato i contatti per battere la concorrenza interessata a Joshua Zirkzee del Bologna.

Un giovane per la corsia destra di Inzaghi

Kayode è un profilo stimato dall'Inter, che al momento non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 di Denzel Dumfries. In caso di addio dell'olandese, il ragazzo della Fiorentina può diventare un obiettivo di Marotta e Piero Ausilio. Il club viola lo valuterebbe circa 30 milioni di euro e lo ha già blindato fino al 2028 ma sarebbe ben accetto uno scambio alla pari con Valentin Carboni. L'attaccante dell'Inter è in prestito al Monza ma non dovrebbe essere ceduto come contropartita tecnica. i dirigenti meneghini, infatti, lo cederebbero soltanto se arrivasse un'offerta allettante da almeno 25 milioni di euro.

Futuro in Liga per Satriano

Il club presieduto dagli Zhang vorrebbe fare cassa dalle operazioni in uscita per finanziare il mercato in entrata.

Pertanto si potrebbero approfondire i contatti con il Valencia, finito sulle tracce di Martin Satriano. L'attaccante, che ha il contratto in scadenza nel 2027, non è centrale nel progetto dell'Inter che lo ha infatti girato in prestito in Francia al Brest. Nelle casse nerazzurre, la società che milita in Liga potrebbe versare circa 6 milioni di euro.

Il tesoretto per Zirkzee

Joshua Zirkzee è il nome più gettonato per rinforzare l'attacco di Inter, Milan e Juventus. Proprio i bianconeri avrebbero deciso di intensificare i contatti per il gioiello del Bologna, valutato circa 60 milioni di euro. I dirigenti torinesi sarebbero disposti a cedere calciatori come Matias Soulè, che interessa al Newcastle, Iling Junior (in scadenza nel 2025 e seguito in Premier League) e De Winter.

Quest'ultimo dovrebbe essere riscattato dal Genoa per circa 10 milioni di euro dopo la salvezza.Inoltre, in uscita ci sarebbe anche Huijsen che piacerebbe al Borussia Dortmund.

Kayode è un profilo congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi che può utilizzarlo come esterno a tutta fascia ma anche come terzino in una difesa a quattro e sfruttarne le attitudini offensive. La dinamicità di Satriano ha convinto il Valencia che ha intrapreso un progetto sui giovani molto soddisfacente durante questa stagione mentre la classe di Zirzkee potrebbe essere fondamentale per la Juventus che vorrebbe intraprendere un nuovo progetto tecnico.