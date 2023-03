L'Inter studia i nomi per potenziare la rosa del futuro. Nel mirino ci sarebbero soprattutto degli attaccanti in vista dei possibili addii di Romelu Lukaku e Joaquin Correa, che non hanno soddisfatto le aspettative anche a causa dei tanti problemi fisici. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it, interesserebbero Gianluca Scamacca del West Ham, Marko Arnautovic del Bologna e Marcus Thuram. Per la difesa potrebbe poi essere richiamato Pirola, di proprietà dei nerazzurri ma attualmente in prestito alla Salernitana. Il Real Madrid, invece, avrebbe intenzione di fare spesa in Italia a giugno per scippare Marcelo Brozovic all'Inter e Dusan Vlahovic alla Juventus.

Il club nerazzurro interessato agli attaccanti per la prossima estate

L'Inter avrebbe intenzione di ringiovanire l'attacco e potrebbe tornare in pista per Scamacca. Il centravanti, sondato fin dai tempi del Sassuolo, potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e ritornerebbe volentieri in Italia. La seconda occasione sarebbe quella targata Arnautovic, che potrebbe lasciare Bologna a fine stagione. La valutazione del cartellino sarebbe di circa 10 milioni di euro. Il colpo a zero potrebbe invece essere Marcus Thuram che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con il Borussia Mönchengladbach. L'attaccante francese sarebbe anche un pupillo di Juventus e Bayern Monaco.

L'Inter, inoltre, potrebbe pensare di richiamare Pirola come vice di Alessandro Bastoni. L'ex Monza è in prestito con diritto di riscatto nella Salernitana e gioca da titolare nella difesa a tre di Sosa.

Il Real Madrid pronto a rinforzare la rosa del futuro

Il Real Madrid potrebbe decidere di cambiare allenatore a fine stagione.

Il nome sarebbe quello di Mauricio Pochettino che prenderebbe il posto di Carlo Ancelotti. Il club di Florentino Perez potrebbe poi rinforzare la rosa facendo degli acquisti in Serie A. Nel mirino ci sarebbero Dusan Vlahovic della Juventus e Marcelo Brozovic dell'Inter. Entrambi avrebbero una valutazione complessiva di circa 120 milioni di euro.

Il croato potrebbe essere ceduto in quanto non è più un titolare fisso dopo le ottime prestazioni evidenziate da Hakan Calhanoglu in cabina di regia. La Juventus, invece, potrebbe decidere di cedere l'attaccante serbo per fare cassa. Molto dipenderà anche dal termine della stagione e dalla situazione relativa alla classifica finale. I due calciatori piacerebbero anche a squadre inglesi come Tottenham e Manchester United. I Blancos potrebbero finanziare il doppio acquisto con le cessioni di Eden Hazard, Lucas Vazquez, Mendy, Odriozola e Diaz.