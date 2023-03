Per la prossima estate si prospetta una possibile rivoluzione a centrocampo per l'Inter. La società nerazzurra potrebbe infatti salutare non solo Roberto Gaglairdini e Marcelo Brozovic che è sempre nel mirino del Barcellona per il dopo Busquets e che potrebbe essere sostituito da Aster Vranckx del Milan, ma anche Nicolò Barella che potrebbe esser uno dei big sacrificati per reinvestire il denaro sul fronte acquisti. Sull'ex capitano del Cagliari ci sarebbe di fatti l'interesse del Liverpool che potrebbe decidere di mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere l'Inter.

Inter, idea Ndombele per il centrocampo

Il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato in caso di offerta monstre per Barella. Il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta così monitorando diversi profili e tra questi spunta anche quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese del Tottenham in prestito al Napoli di Luciano Spalletti. Il mediano non è riuscito a ritagliarsi molto spazio nelle rotazioni del tecnico di Certaldo e per questo il suo riscatto non sarebbe al momento certo. In caso di mancata conferma all'ombra del Vesuvio, l'Inter potrebbe decidere di imbastire una trattativa col Tottenham ed abbassare la richiesta di 30 milioni di euro.

Oltre Ndombele, il club nerazzurro tiene d'occhio altri profili del campionato italiano come Roberto Pereyra, capitano dell'Udinese.

Il Tucu potrebbe decidere di non rinnovare con il club friulano, rappresentando così un'ottima opzione a parametro zero vista la grande esperienza accumulata durante i suoi anni in Serie A. Molto più complicata la pista che porterebbe a Davide Frattesi, seguito dalle big italiane. Il centrocampista del Sassuolo è l'obiettivo numero uno della Roma di Josè Mourinho.

Inter, possibile interesse per Ziyech

L'inter potrebbe rivoluzionare non solo la mediana ma anche il reparto offensivo. Il futuro di alcuni calciatori come il Tucu Correa è sempre in bilico. Oltre ad un'annata difficile con tanti infortuni, la possibile permanenza dell'argentino potrebbe dipendere anche dal futuro di Simone Inzaghi, che lo ha già allenato ai tempi della Lazio.

Con l'eventuale cessione di Correa seguito dai Siviglia ma anche dal Monza, il club nerazzurro starebbe pensando ad un calciatore di qualità e fantasia.

Tra i profili seguiti dal ds Marotta ci sarebbe anche quello di Hakim Ziyech, che potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. L'arrivo di altri trequartisti come Joao Felix, potrebbe agevolare l'addio dell'ex Ajax che viene valutato attorno ai 25-30 milioni di euro. Su Ziyech ci sarebbe però l'interesse di altre squadre in particolare del Milan a caccia di un trequartista di spessore per la prossima stagione.