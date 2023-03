La dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione di effettuare un colpo importante per rinforzare il centrocampo a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione: Giuseppe Marotta vorrebbe portare a Milano il centrocampista del Brighton Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister per il centrocampo dell'Inter del futuro

Dopo la qualificazione ottenuta contro il Porto per i quarti di finale di Champions League, che si disputeranno ad aprile contro il Benfica, la dirigenza dell'Inter potrebbe puntare forte sul centrocampista del Brighton Alexis Mac Allister.

Il ventiquattrenne centrocampista offensivo si è messo in luce non solo in Premier League ma anche al mondiale di Qatar 2022, dove ha trionfato con la sua Argentina con un ruolo da trascinatore del centrocampo.

Le sue ultime prestazioni avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club non solo in Inghilterra, ma anche in Italia. In particolare l'Inter starebbe ragionando su un'eventuale trattativa con il club inglese per il trasferimento del centrocampista a Milano nella prossima estate.

La valutazione fatta dal Brighton sul centrocampista si avvicinerebbe ai 25-30 milioni di euro, che il club nerazzurro conterebbe di trovare dalla cessione di un centrocampista tra Denzel Dumfries, la cui partenza sembrerebbe più probabile, e Marcelo Brozovic, che potrebbe lasciare il club se arrivasse un'offerta importante in estate.

I numeri di Alexis Mac Allister

In questo campionato di Premier League il centrocampista del Brighton ha disputato 22 partite, segnando sette reti e fornendo un assist ai compagni; nella FA cup il Mac Allister ha giocato tre partite segnando due reti.

Il centrocampista ha esordito con la nazionale argentina nel settembre 2019; da allora ha collezionato 14 presenze con una sola rete, conquistando insieme a Lionel Messi, la Copa America 2021 e poi il Mondiale in Qatar 2022.

Anche la Juventus sarebbe interessata al centrocampista

La dirigenza della Juventus starebbe seguendo il centrocampista del Brighton già da prima del suo exploit ai mondiali in Qatar; ora il suo prezzo è ampliamente lievitato ma il club bianconero non avrebbe intenzione di mollare la presa sul giocatore.

Massimiliano Allegri avrebbe richiesto il centrocampista come rinforzo per le due fasi, di copertura e ripartenza, in cui Mac Allister ha ben figurato al mondiale con la Nazionale argentina.