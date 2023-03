Siamo ancora a marzo ma non mancano le voci di mercato in vista della prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus osserverebbe Yeremy Pino nel caso in cui Angel Di Maria non dovesse rinnovare a fine stagione.

Il Milan in caso di cessione di Rafael Leao potrebbe puntare su Riyad Mahrez del Manchester City.

Infine l'Inter potrebbe effettuare con lo United uno "scambio" con conguaglio che vedrebbe coinvolti Dunzel Dumfries e Victor Lindelof.

Juventus, il futuro in bianconero di Angel Di Maria è incerto, Yeremy Pino

Il futuro di Angel Di Maria alla Juventus non è ancora certo: l'argentino potrebbe svincolarsi a parametro zero nella prossima estate, in vista di tale evenienza il direttore sportivo Federico Cherubini starebbe osservando il profilo di Yeremy Pino.

Il giovane laterale spagnolo classe 2002 attualmente in forza al Villarreal è legato alla compagine spagnola fino al 2027 ed il suo cartellino sarebbe valutato una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una somma importante che la Juventus potrebbe pensare di spendere per accaparrarsi un giovane talento che andrebbe a raccogliere la pesante eredità di un Angel Di Maria che sta trascinando la compagine bianconera a forza di giocate e gol.

Milan, se Leao dovesse partire il suo sostituto potrebbe essere Mahrez del Manchester City

Il Milan nella prossima estate potrebbe cedere Rafael Leao: il talentuoso esterno portoghese vorrebbe infatti un ritocco importante sul proprio contratto che la società rossonera non sarebbe in grado di garantirgli.

Qualora il classe '99 dovesse davvero lasciare il “Diavolo”, allora il duo Maldini-Massara potrebbero ripiegare su una soluzione di qualità come quella di Riyad Mahrez. L'attaccante esterno attualmente in forza al Manchester City andrà in scadenza di contratto con la compagine inglese nel 2025 e vista l'età dell'algerino, che lo scorso 21 febbraio ha compiuto 32 anni, un suo approdo a Milano potrebbe non costare una cifra proibitiva.

Inter, Lindelof piacerebbe ai nerazzurri e potrebbe arrivare a Milano grazie ad uno scambio con lo United

L'Inter perderà Milan Skriniar in estate: lo slovacco andrà a parametro zero al Paris Saint-Germain.

Di conseguenza Beppe Marotta starebbe già cominciando a osservare il profilo di diversi difensori e uno di questi sarebbe Victor Lindelof.

Lo stopper del Manchester United sarebbe ai margini del progetto tecnico affidato a Ten Hag e di conseguenza una sua cessione verrebbe considerata plausibile. Oltre a questo, lo United da tempo seguirebbe il profilo di Denzel Dumfries, circostanza che potrebbe permettere alle due società di mettere in piedi una trattativa più ampia con una sorta di scambio fra i due calciatori l. Ovviamente, per differenza di età e di valutazioni, l'operazione prenderebbe forma solo se il Manchester aggiungesse un conguaglio economico all'Inter di almeno 30 milioni di euro.