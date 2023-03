In Serie C girone C ogni ambizione di promozione diretta per il Crotone è praticamente svanita, quindi ora la squadra rossoblù mette nel mirino la conquista aritmetica della seconda posizione in classifica, che sarebbe particolarmente utile in chiave playoff.

Nella giornata di domenica 19 marzo (ore 14:30) il Crotone affronterà all'Ezio Scida la Viterbese, penultima in classifica e lo fa con l'obiettivo di ritornare alla vittoria.

Crotone, servono tre punti per ripartire

Dopo quattro pareggi consecutivi il Crotone dovrà provare a ottenere nel più breve tempo possibile la certezza di concludere la stagione in seconda posizione.

Per farlo servirà tornare a vincere, come sottolineato dopo la gara di Andria (0-0) dal centrocampista Alessio Tribuzzi. "Sapevamo che giocare qui sarebbe stato difficile. La gara è stata difficile, la Fidelis si gioca la salvezza. Potevamo anche vincere questo match perché abbiamo avuto le nostre occasioni. Bisognerà tornare subito a vincere. Le cento presenze da professionista? È un traguardo importante che mi rende felice".

Daspo per il dg Vrenna

Intanto nelle ultime ore un Daspo è stato emesso dal Questore di Crotone nei confronti del Direttore Generale, Raffaele Vrenna. Il dirigente rossoblù è stato sanzionato a seguito di un diverbio avvenuto con un agente di Polizia Municipale all'esterno dello Stadio Comunale"Ezio Scida" di Crotone in occasione della gara disputata lo scorso 29 gennaio.

A seguito della notizia questo è stato il commento del dirigente del Crotone. "Si tratta di un provvedimento davvero sproporzionato. Quello che mi è stato fatto per un diverbio avvenuto fuori dallo stadio. Vedo da tempo un accanimento ingiusto nei miei confronti, sia dal punto di vista personale che professionale".

Crotone, arriva la Viterbese

Dopo lo 0-0 maturato giovedì scorso allo Stadio "Degli Ulivi " di Andria, il Crotone tornerà subito in campo per la sfida casalinga contro la Viterbese. All'andata gli squali riuscirono a vincere in trasferta per 1-3.

Nella gara di ritorno, contro i laziali in lotta per non retrocedere, il Crotone di Lamberto Zauli dovrà affrontare con massima concentrazione l'incontro.

Anche se la certezza della seconda posizione sembra ormai a un passo, la mancanza di vittoria inizia a pesare. L'ultimo successo degli squali risale infatti alla trasferta di Francavilla Fontana (1-2), gara d'esordio del tecnico sulla panchina rossoblù a seguito dell'avvicendamento avvenuto con Franco Lerda.