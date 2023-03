In casa Milan tiene banco il futuro di Brahim Diaz che potrebbe ritornare al Real Madrid al termine della stagione. I Blancos infatti potrebbero decidere di riportarlo alla corte di Carlo Ancelotti causa l'eventuale cessione di Marco Asensio in estate. Per non farsi cogliere impreparato il club rossonero starebbe sondando diversi profili per sopperire all'eventuale partenza del fantasista spagnolo, in primis quello di Tommaso Baldanzi in questa Serie A in forza all'Empoli.

Milan, interesse per Baldanzi in estate

Stando alle ultime notizie di mercato riportate da tuttomercatoweb.com, Maldini e Massara starebbero dunque valutando Tommaso Baldanzi, gioiello italiano esploso nell'Empoli targato Zanetti.

Nonostante la giovanissima età, il trequartista classe 2003 si è subito ritagliato uno spazio importante nello scacchiere del club toscano: le sue prestazioni e reti (la più 'celebre' nel match vinto dall'Empoli a San Siro contro l'Inter per 0-1) non sono passate inosservate.

In estate molte squadre italiane tra cui il Milan potrebbero così bussare alla porta dei toscani che non fanno sconti pretendendo almeno 15-20 milioni per il suo gioiellino.

Oltre alla questione legata al futuro di Diaz, il Diavolo dovrà affrontare anche il capitolo Rafael Leao. Stando alle ultime notizie, il portoghese sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain che in estate potrebbe salutare Neymar e Messi.

In caso di un'eventuale offerta monstre da parte del club parigino, come sostituto il Milan starebbe valutando il profilo di Armand Laurentiè del Sassuolo a cui sarebbe però interessata anche la Juventus.

Milan, le possibili cessioni: da Adli a Vrankcx

Il Milan sta valutando anche delle possibili cessioni di quei calciatori che in questa stagione non hanno avuto un ruolo importante nelle rotazioni di Stefano Pioli. Le maggiori modifiche potrebbero coinvolgere il centrocampo che oltre a Krunic non dispone di grandi alternative al duo Tonali-Bennacer.

Poco, pochissimo spazio in questa stagione per Yacine Adli che dopo un buon pre-campionato è scomparso dai radar di Pioli. L'ex Bordeaux potrebbe essere così ceduto a giugno. Stessa sorte potrebbe toccare anche ad Aster Vranckx, il cui riscatto dal Wolsburg resta parecchio in bilico. Per la mediana, resta infine da definire anche il futuro di Tommaso Pobega che nonostante buone prestazioni nella prima parte di stagione, dopo le prime settimane di gennaio 2023 non è stato più impiegato dal tecnico.

Anche la situazione di Ballò Tourè sembrerebbe infine in bilico con il club rossonero che potrebbe decidere di cedere l'ex Monaco in estate ed individuare un nuovo esterno mancino come vice Theo Hernandez: Maldini e Massara starebbero prendendo in considerazione al riguardo le candidature di Valeri della Cremonese e Gallo del Lecce.