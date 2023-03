La dirigenza del Chelsea avrebbe selezionato il prossimo colpo per il mercato estivo e si tratterebbe dell'esterno offensivo della Juventus Samuel Iling-Junior; per convincere i bianconeri il club inglese starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino del portiere Mendy.

La nuova idea del Chelsea è il giovane della Juventus Iling-Junior

La società di Todd Boehly starebbe pensando di rinforzare il suo organico per la prossima stagione con l'inserimento di un giovane di talento e di grande prospettiva: l'idea in queste ultime settimane sarebbe quella di provare ad ingaggiare Samuel Iling-Junior dalla Juventus.

Il giocatore, classe 2003, si è messo in luce in qualche spezzone nel nostro campionato di Serie A ma soprattutto con la nazionale under 20 dell'Inghilterra, dove nell'ultimo match contro la Germania ha realizzato una doppietta.

Su di lui ci sarebbe l'interesse di altre squadre di Premier League come il Manchester City e l'Arsenal, ma il Chelsea potrebbe avere una carta in più da giocarsi per convincere i bianconeri.

La mossa del Chelsea per arrivare a Iling-Junior potrebbe essere Mendy

La dirigenza della Juventus starebbe da tempo cercando il possibile sostituto di Wojciech Szczęsny, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno del 2024; il Chelsea potrebbe anticipare la situazione e proporre proprio il portiere Mendy come contropartita tecnica, oltre ad almeno 5 milioni di euro, per convincere il club bianconero ad avviare l'operazione per il trasferimento di Iling-Junior in Inghilterra.

I bianconeri non vorrebbero cedere il giocatore, considerato anche dall'allenatore Massimiliano Allegri come un talento in prospettiva; le esigenze societarie e di bilancio però potrebbero prevalere, oltre al desiderio del calciatore di trovare più spazio.

Inoltre l'attrazione eventuale della Premier League sarebbe forte per il giocatore inglese che potrebbe così avere ulteriori chances di vestire un giorno la maglia della Nazionale maggiore inglese.

La precedente esperienza col Chelsea

Iling-Junior di fatto potrebbe fare ritorno a Londra, dove era già stato agli esordi calcistici della sua ancora breve carriera; fu proprio il Chelsea a lanciare il giocatore nelle sue giovanili under 18.

La Juventus, dopo un attento monitoraggio del giocatore e delle sue prestazioni tramite gli osservatori, aveva deciso nel settembre del 2020 di acquistare il giocatore per la sua Next Generation al prezzo di circa 130.000 euro.

Dal dicembre dello scorso anno il calciatore è stato aggregato alla prima squadra, sia negli allenamenti che nelle convocazioni ufficiali per le partite di campionato e coppa.