Il Milan inizia a preparare le prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il club rossonero vuole rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli che nelle prossime settimane potrebbe ritornare ad utilizzare il 4-2-3-1, modulo che ha determinato la vittoria dello Scudetto. Per questo, nella prossima stagione il club rossonero potrebbe ritornare sul mercato per puntellare la batteria di trequartisti a disposizione dell'allenatore.

Milan, possibile interesse per Doan del Friburgo

In attesa di scoprire il futuro di diversi calciatori come Rafael Leao che non ha ancora rinnovato il contratto, e di Brahim Diaz che potrebbe ritornare al Real Madrid per sostituire Asensio, il Milan sta osservando diversi giovani che possano completare il reparto offensivo.

Maldini e Massano guardano con grande attenzione in Bundesliga ed in particolare in casa Friburgo, con il nome di Ritsu Doan che sarebbe entrato nei radar del club rossonero.

Il trequartista giapponese è uno dei punti fermi del Friburgo e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Il classe 98 sarebbe così entrato nel mirino del Diavolo che in estate potrebbe provare ad imbastire una trattativa con la società tedesca per accaparrarsi le prestazioni di questo talentuoso trequartista che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.

Oltre Doan, il Milan tiene sempre vivi i contatti con il Club Brugge per Noah Lang che resta sempre sul taccuino della dirigenza rossonera. Visti i buoni rapporti tra le società, il Milan potrebbe decidere di virare sull'esterno olandese ed abbassare la valutazione di circa 25-30 milioni di euro.

Milan, cercasi vice Theo: da Gallo a Valeri

La sconfitta contro l'Udinese ha rimarcato una costante in casa Milan, ovvero l'assenza di un vice Theo Hernandez. Il francese è un punto fermo dello scacchiere di Stefano Pioli ma le prestazioni del suo vice ovvero Ballò Tourè non sono una sicurezza. Per queste motivazioni, il Milan sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno mancino che possa essere una valida alternativa all'ex Real Madrid.

Vista la valutazione da 25-30 milioni di euro per Carlos Augusto da parte del Monza, il Diavolo guarda con grande attenzioni ad altri profili del campionato italiano come Antonio Gallo che è un punto fermo del Lecce di Baroni, ed Emanuele Valeri uno dei migliori della stagione della Cremonese. Per il primo, il Lecce chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro, mentre per il secondo la trattativa potrebbe agevolarsi in caso di retrocessione della formazione di Ballardini. Su Valeri, ci sarebbe però l'interesse della Lazio in caso di addio di Manuel Lazzari al termine della stagione.