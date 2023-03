Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Nicolò Barella. Molto potrebbe dipendere dall'eventuale qualificazione dell'Inter in Champions League, visto che restare fuori dai primi quattro posti porterebbe un notevole danno a livello economico alle casse nerazzurre. A prescindere da ciò, però, non è da escludere che il centrocampista possa essere ceduto a prescindere dalla qualificazione alla massima competizione europea, soprattutto se dovesse arrivare una proposta fuori mercato. Una delle società che avrebbe mostrato interesse sul classe 1997 è il Barcellona, che cerca innesti importanti in mezzo al campo.

Barcellona su Barella

Nicolò Barella è senza dubbio uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Nonostante il calo avuto nelle ultime settimane, il centrocampista dell'Inter ha collezionato numeri importanti fino a questo momento, avendo messo a segno cinque reti e collezionato sei assist in ventisei partite di campionato, a fronte di un gol messo a segno in Champions League.

Il classe 1997 piace a diversi top club europei e negli ultimi giorni su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona, che cerca innesti importanti in mezzo al campo. L'Inter non sta vivendo un periodo semplice dal punto di vista economico e per questo motivo difficilmente potrà rifiutare eventuali proposte fuori mercato, soprattutto se non dovesse arrivare tra le prime quattro in classifica.

Barella ha colpito molto i catalani nella sfida di ritorno della fase a gironi di Champions League in cui mise a segno il gol del momentaneo 1-1 nel match che si è poi concluso 3-3. Da allora i catalani non hanno più perso di vista il centrocampista italiano, e in estate sono pronti a fare un tentativo per cercare di soffiare il giocare al club meneghino.

L'offerta del Barcellona

Come detto, l'Inter difficilmente potrà permettersi di rifiutare eventuali proposte fuori mercato per Nicolò Barella. Il Barcellona, dal proprio canto, potrebbe tentare l'Inter mettendo sul piatto un ricco conguaglio economico oltre ad una contropartita tecnica. La cifra che i blaugrana sarebbero pronti ad offrire si aggira 35-40 milioni di euro, bonus inclusi, oltre al cartellino di Franck Kessié, valutato 25 milioni di euro.

In quel modo il club meneghino potrebbe reinvestire il conguaglio per rinforzare la rosa nerazzurra negli altri reparti e non è da escludere che il ricavato possa essere girato su Sergej Milinkovic-Savic, valutato proprio tra i 35 e i 40 milioni, essendo in scadenza a giugno 2024 con la Lazio.