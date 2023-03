Uno dei giocatori che ha sicuramente disputato una buona stagione in casa Inter è sicuramente Hakan Calhanoglu. Che sia da mezzala o da regista, al posto di Marcelo Brozovic, il rendimento del centrocampista turco è stato sempre eccellente, tanto che adesso Simone Inzaghi sembra perfino preferirlo in cabina di regia, con il croato relegato in panchina. Prestazioni importanti sia in campionato che in Europa e anche nel ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto è stato eletto dalla Uefa come migliore in campo. Inevitabilmente i top club europei hanno messo gli occhi su di lui, su tutti l'Atletico Madrid, su indicazione di Diego Pablo Simeone, che vorrebbe un giocatore in mezzo al campo proprio con quelle caratteristiche.

Chi potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo la prossima estate è la Juventus. I bianconeri rischiano di perdere Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, mentre Paul Pogba non dà garanzie dal punto di vista fisico. La Juve potrebbe fare un nuovo tentativo per Milinkovic-Savic, seguito a lungo già nei mesi scorsi.

Atletico Madrid su Calhanoglu

L'Inter potrebbe essere costretta a fare almeno un sacrificio in uscita sul mercato in estate per finanziare il mercato in entrata al fine di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi o chi per lui, visto che anche la posizione del tecnico non è così solida.

Il nome che sembra avere più mercato in questo momento è quello di Hakan Calhanoglu, che anche quest'anno sta facendo molto bene, anzi migliorando dal punto di vista delle prestazioni e della continuità rispetto a quanto visto l'anno scorso.

Su tutti si sarebbe interessato l'Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone che ha fatto il suo nome visto che al momento all'interno della rosa a sua disposizione sembra mancare un centrocampista con quelle caratteristiche. Il contratto in scadenza a giugno 2024 può incidere e c'è una proposta che potrebbe convincere l'Inter a cedere il classe 1994.

I nerazzurri, infatti, sarebbe disposta a trattare per offerte superiori ai 30-35 milioni di euro, che farebbero realizzare una maxi plusvalenza essendo arrivato a parametro zero nell'estate 2021, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.

La possibile offerta della Juventus per Milinkovic-Savic

La Juventus sarebbe ritornata su Sergej Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo è accostato da tempo alla società bianconera, che la prossima estate potrebbe dover sostituire Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto.

I bianconeri per convincere la Lazio sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro e il cartellino di Arthur, che tornerà dal prestito al Liverpool. Difficile per i biancocelesti ambire ad incassare di più visto il rendimento di quest'anno del proprio giocatore e la sua situazione contrattuale, essendo in scadenza a giugno 2024.