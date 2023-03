Le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima estate due centrocampisti Renato Sanches che non sta brillando al PSG e Davide Frattesi per il quale il DS del Sassuolo carnevale chiederebbe una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Inoltre i bianconeri potrebbero sfidarsi in estate con il Napoli per il profilo di Rasmus Hojlund.

La Juventus osserverebbe per il centrocampo Renato Sanches e Frattesi per giugno

La Juventus nella prossima estate potrebbe puntellare il reparto del centrocampo visto soprattutto che al termine della stagione in corso, alcuni calciatori attualmente nella rosa bianconera dovrebbero lasciare la Continassa.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato i nomi osservati sarebbero due Renato Sanches e Davide Frattesi: per quanto concerne Renato Sanches, il centrocampista portoghese trasferitosi al PSG nella scorsa estate per una cifra vicina ai 13 milioni di euro dal Lille non starebbe vivendo una stagione da protagonista sia per le scelte tecniche di Galtier sia per i diversi problemi fisici che lo hanno fermato ai box.

Per questa serie di ragioni si parlerebbe di una sua partenza in estate e la Juventus potrebbe cercare di acquisirlo grazie ai buoni rapporti con La compagine francese Cercando di mettere in piedi una trattativa in "stile Paredes" con Sanches che arriverebbe in bianconero almeno inizialmente grazie alla formula del prestito.

Discorso diverso invece varrebbe per Davide Frattesi: il centrocampista del Sassuolo verrebbe valutato circa 35 milioni di euro dal direttore sportivo del club Emiliano Giovanni Carnevali. Quest'ultimo difficilmente lascerebbe partire il calciatore ex Roma con la formula del prestito e di conseguenza la Juventus potrebbe cercare di imbastire un'operazione come fu quella per Locatelli, vale a dire è un acquisto a titolo definitivo spalmato però su più rate.

Juventus e Napoli si potrebbero sfidare in estate per Hojlund dell'Atalanta

La Juventus potrebbe cambiare diversi pezzi anche nel reparto offensivo: Dusan Vlahovic potrebbe infatti lasciare i bianconeri al termine della stagione in corso e al suo posto Federico Cherubini osserverebbe il giovane talento dell'Atalanta Rasmus Hojlund.

Secondo le indiscrezioni trapelate da Calciomercato.it sull'attaccante danese ci sarebbero però le attenzioni anche del Napoli di Luciano Spalletti, che nella prossima estate rischierebbe di perdere il suo perno offensivo, Victor Osimhen. Qualora entrambe le società dovessero cedere il proprio numero 9, allora all'orizzonte ci potrebbe effettivamente essere un duello che vedrebbe Hojlund al centro delle contese, con l’Atalanta che chiederebbe per una sua cessione una cifra vicina ai 45 milioni di euro.