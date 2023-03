La dirigenza del Milan al termine di questa stagione potrebbe decidere di valutare se confermare o meno Stefano Pioli. Il futuro dell'attuale allenatore rossonero, quindi, sarebbe tutt'altro che certo.

Qualora il Milan dovesse fallire gli obiettivi stagionali (soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League), i dirigenti del club meneghino potrebbero optare per un cambio alla guida tecnica, e in questo caso tra i candidati alla sostituzione di Pioli potrebbe esserci Raffaele Palladino.

Suggestione Milan: Palladino al posto di Pioli

La società rossonera non sarebbe particolarmente soddisfatta delle ultime prestazioni del Milan che, dopo un gennaio complicato ed una parziale ripresa a febbraio, sabato 4 marzo ha incassato una deludente sconfitta in casa della Fiorentina.

La classifica vede i rossoneri ancora in lotta per la qualificazione alla Champions League, obiettivo necessario da raggiungere soprattutto per questioni economiche.

I vertici milanisti starebbero quindi monitorando con attenzione l'operato di Pioli. Mercoledì 8 marzo alle 20:45 ci sarà un altro banco di prova importante. Infatti il Milan è atteso al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Tottenham: Calabria e compagni scenderanno in campo a Londra forti della vittoria dell'andata per 1-0.

Qualora si decidesse di salutare Pioli al termine della stagione, Maldini e Massara vorrebbero provare ad ingaggiare Raffaele Palladino che, alla sua prima annata in Serie A, sta ottenendo risultati soddisfacenti con il neopromosso Monza.

Filo diretto tra Milan e Monza

I buoni rapporti tra le due società, in particolare tra il dirigente monzese Adriano Galliani e il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini, potrebbero essere una buona base di partenza per avviare una trattativa che porterebbe Palladino a Milanello.

Il tecnico napoletano per adesso non ha ancora rinnovato il contratto con il Monza, in scadenza il 30 giugno 2023.

Dunque, in caso di mancato accordo tra le parti, Palladino sarebbe libero di scegliersi la sua prossima destinazione.

L'esperienza nelle giovanili e l'esordio in Serie A

Raffaele Palladino ha cominciato la sua esperienza da allenatore proprio con il Monza. Nel luglio del 2021 è diventato il tecnico della Primavera. Il 13 settembre 2022, dopo l'esonero di Giovanni Stroppa, Galliani lo ha promosso come allenatore della prima squadra.

Il suo ruolino di marcia in Serie A e in Coppa Italia finora annovera 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Dopo il successo sull'Empoli nella 25ª giornata di campionato, il Monza è salito al decimo posto in classifica con 32 punti.

L'alternativa sulla panchina del Milan

Il Milan, oltre a Raffaele Palladino, starebbe valutando anche altri profili qualora si decidesse per l'esonero di Pioli alla fine di questa stagione. Ci sarebbe un'ipotesi Antonio Conte che, però, appare complicata da concretizzare.

Non a caso, dopo un periodo in cui si era vociferato con una certa insistenza di un eventuale passaggio di Conte al Milan, i rumor di mercato si sono lentamente spenti.