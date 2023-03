Un turno della 30esima giornata mandato in archivio con un pareggio (1-1) per il Crotone sul campo del Picerno e una vittoria per il Catanzaro (4-1) in casa contro l'Avellino. Il margine tra la prima e la seconda del girone C è così salito a 14 punti, avviando il countdown alla promozione diretta dei giallorossi in Serie B. Nella serata di lunedì 13 marzo sarà tempo di derby, con il Crotone che ospiterà il Catanzaro all''Ezio Scida'. Una gara che potrebbe essere, però, vietata ai tifosi giallorossi che potrebbero essere costretti ad assistere al match in televisione.

Crotone, verso lo stop dei giallorossi

Nei prossimi giorni, dovrebbe essere presa una decisione definitiva ma, al momento, sembra difficile prevedere il via libera ai tifosi giallorossi per la gara di Crotone. Dopo i fatti avvenuti dentro e fuori dallo stadio nel match d'andata del "Ceravolo", dove a pagare sono stati i tifosi del Crotone (con Daspo e squalifica per un turno dell''Ezio Scida') il turno della 31esima giornata potrebbe vedere la sola presenza dei supporters rossoblù. A fornire una prima indicazione, nei giorni scorsi, sarebbe stato il Casms, invitando "il Prefetto di Crotone, sentito il Questore, a valutare la possibilità di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro".

Un derby con poco da dire

Con un distacco ormai salito a 14 punti dopo trenta giornate, il Crotone scenderà in campo senza avere chances di raggiungere i giallorossi in vetta alla classifica. Anche se l'aritmetica lascia aperta la speranza, l'andamento delle due formazioni sembra essere quasi una sentenza. I giallorossi hanno iniziato i preparativi per il ritorno in Serie B, dopo tanti anni di assenza.

Quella di Crotone sarà, quindi, una gara valida esclusivamente per l'orgoglio e per un campanilismo che è ritornato in questa stagione, dopo storiche annate disputate da protagonista da parte del Crotone tra Serie B e Serie A.

Crotone, finale con vista sui Play-Off

Il Crotone, che può contare al momento su 65 punti in classifica, dovrà cercare l'immediato ritorno in Serie B attraverso i Play-Off.

Un finale di stagione in chiaroscuro per la squadra di Lamberto Zauli [VIDEO] che non sembra mostrare particolari migliorie rispetto alla gestione di Franco Lerda. Cambiato il modulo, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, i risultati continuano a non essere quelli che la tifoseria e la società si sarebbe aspettata. Tante, forse troppe, le difficoltà riscontrate dal reparto avanzato che, ad esclusione di Guido Gomez e Cosimo Chiricò, non riesce a mostrare valide alternative. Proprio la carenza di reti, nelle ultime settimane, ha allontanato il Crotone dal vertice della classifica e dalla capolista Catanzaro.