La Juventus è in ritiro e si sta preparando in vista della gara contro la Roma. Per questo match Massimiliano Allegri ha pochi dubbi di formazione. Infatti, il tecnico livornese è orientato a schierare i titolarissimi nonostante abbia ampia scelta visto che all'appello mancheranno solo Mattia De Sciglio e Arek Milik. La Juventus, contro la Roma, scenderà in campo con il 3-5-2 e in attacco si va verso la conferma della coppia formata da Angel Di Maria e Dusan Vlahovic .

El Fideo sembra in netto vantaggio su Federico Chiesa . Il numero 7 juventino dovrebbe partire dalla panchina così come Paul Pogba.

La Juventus conferma la difesa brasiliana

Una delle costanti della Juventus nelle ultime settimane è la conferma della difesa brasiliana. I titolarissimi di Massimiliano Allegri sono Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro . I tre difensori carioca danno la giusta solidità alla retroguardia bianconera e in queste settimane hanno affinato un'ottima intesa. Dunque, Massimiliano Allegri non sembra intenzionato a cambiare nonostante il ritorno di Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus partirà dalla panchina e potrebbe entrare solo in gara in corso. Anche a centrocampo il tecnico livornese punterà sulle sue certezze e in cabina di regia ci sarà il ritorno di Manuel Locatelli . Insieme al numero 5 juventino agiranno Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot .

Sulle fasce, invece, ci sarannoJuan Cuadrado e Filip Kostic. Angel Di Maria .Il colombiano sembrava in ballottaggio con Mattia De Sciglio ma il numero 2 juventino ha accusato un affaticamento muscolare che gli ha impedito di seguire la squadra a Roma. Per questo motivo, Juan Cuadrado sarà confermato nell'undici titolare.

Pogba in panchina

In queste settimane, Massimiliano Allegri ha recuperato gran parte degli infortunati e adesso ha a disposizione quasi tutta la rosa. Gli unici assenti sono . Il numero 10 juventino, nel derby della Mole, ha giocato uno spezzone di partita e adesso si candida a scenderà in campo anche contro i giallorossi. Pogba, però, entrerà solo nella ripresa visto che almeno per il momento non ha il minutaggio nelle gambe per poter giocare dal primo minuto.

Arek Milik e Mattia De Sciglio. Il polacco è fermo da fine gennaio e il suo rientro è atteso dopo la pausa di marzo. Mentre per quanto riguarda Mattia De Sciglio non si hanno indicazioni troppo precise visto che si è fermato solo nell'allenamento di ieri 4 marzo. Il numero 2 juventino ha accusato un affaticamento muscolare e non è salito sul volo che ha portato la Juventus a Roma. Mentre le buone notizie arrivano da Paul Pogba e Federico Chiesa

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.