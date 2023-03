La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Trattative che potrebbero essere portate avanti in attesa dell'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Si fanno diversi nomi, fra cui quello di Ricky Massara, amico di Massimiliano Allegri. Sul tecnico arrivano diverse indiscrezioni di mercato, c'è chi conferma la permanenza del tecnico anche nella stagione 2023-2024 considerando il contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera. Dalla Spagna però arrivano notizie di mercato in merito al possibile ingaggio di Zinedine Zidane da parte della società bianconera.

Il tecnico francese piacerebbe molto alla proprietà bianconera, che potrebbe affidargli il nuovo progetto sportivo della Juventus. Come scrive Diariogol.com il francese potrebbe portarsi a Torino due giocatori che ha avuto al Real Madrid e che hanno contribuito ai successi della società spagnola.

Possibile l'arrivo di Ramos e Casemiro in caso di ingaggio di Zidane da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di Diariogol.com la Juventus potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane come sostituto di Massimiliano Allegri. Il toscano nonostante un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 potrebbe lasciare la Juve, con la proprietà bianconera che si affiderebbe a Zidane, attualmente senza panchina dopo essere stato vicino a quella della nazionale francese.

Si è parlato anche di un interesse del Paris Saint Germain ma Zidane non avrebbe mai considerato l'offerta della società francese. Aspetterebbe la Juventus, società a cui è legato dopo averci giocato dal 1996 al 2001. Secondo il giornale sportivo spagnolo Zidane si porterebbe a Torino due giocatori avuti al Real Madrid. Parliamo di Sergio Ramos, centrale attualmente al Paris Saint Germain, e Casemiro, centrocampista trasferitosi nel recente calciomercato estivo dal Real Madrid al Manchester United.

In questa stagione lo spagnolo è un titolare del Paris Saint Germain ma è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe arrivare a Torino senza prezzo di cartellino. Guadagna molto come il centrocampista brasiliano, che ha un contratto con la società inglese fino a giugno 2026, oltre ad una valutazione di mercato importante.

Per questo sembra difficile che la Juventus investa tali somme per due giocatori di esperienza e qualità ma che hanno un prezzo importante soprattutto per quanto riguarda il monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe dare fiducia soprattutto a giovani dalla stagione 2023-2024. Ci riferiamo soprattutto a quelli attualmente in prestito in società di Serie A. Ritornerà Nicolò Rovella dal Monza e dovrebbe rimanere come parte integrante della rosa bianconera, come Andrea Cambiaso, in prestito al Bologna. A proposito di giovani la Juventus valuterebbe per la fascia destra Emil Holm, giocatore dello Spezia che ha un prezzo di mercato di circa 10 milioni di euro.