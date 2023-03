Continua a tenere banco la vittoria della Juventus nel big match contro l'Inter. Una gara che ha acuito la rivalità tra le due tifoserie sia per il contestato episodio che ha condotto al gol decisivo di Filip Kostic (i presunti falli di mano in partenza di azione operati da Adrien Rabiot prima e Dusan Vlahovic poi) sia per i risvolti di classifica avuti dall'incontro. Perchè l'Inter con questa andatura rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League: senza la penalizzazione la Juventus sarebbe seconda in classifica a quota 56 punti, l'Inter sarebbe invece quarta dietro appunto alla Juve ma anche alla Lazio, ferma a quota 52.

Della gara e di tutto il contorno ha parlato anche Massimo Moratti, storico ex presidente dell'Inter, intervistato da tuttomercatoweb.

Massimo Moratti ha parlato delle polemiche arbitrali che hanno riguardato Inter vs Juventus

'È stata la solita Inter-Juventus dove le polemiche ci sono prima, durante e dopo la gara. Fa parte della tradizione. L'importante è sempre vincere queste partite per non stare poi a piangerci addosso. Una sconfitta antipatica, ora i nerazzurri non sono solo molto lontani dalla vetta, che già si sapeva, ma per loro non sarà facile neanche centrare il secondo posto. Che dire su Inzaghi, non sono io che lo devo giudicare, ma i dirigenti e il presidente dell'Inter che a fine stagione tireranno le somme.

Se va bene la Champions League è chiaro che salva tutto' ha dichiarato l'ex Patron nerazzurro che ha concentrato buona parte del proprio intervento sul percorso in Coppa Campioni degli uomini di Inzaghi.

'Il possibile cammino di quest'anno sarebbe diverso da quello della mia Inter del 2010. Noi avevamo due impegni contemporanei (Serie A e Champions League, ndr), oltre alla Coppa Italia, il che è una cosa molto impegnativa, mentre dovendo pensare ad uno solo è più facile.

Ci auguriamo tutti che l'Inter possa vincere la Champions, ma non è semplice perché ci sono squadre forti' ha dichiarato al riguardo Moratti che ha candidamente ammesso di aver trovato piuttosto fortunato il sorteggio dei quarti di finale di Champions che è toccato ai nerazzurri.

Le squadre maggiormente accreditate alla vittoria finale (Real Madrid, Manchester City, Chelsea e Bayern di Monaco) sono finite tutte dall'altra parte del tabellone, all'Inter è toccata la metà 'italiana' con Milan, Napoli e l'aggiunta del Benfica: 'Siamo dalla parte del tabellone più facile, ma questo non toglie che la Champions è qualcosa di speciale'.