La Juventus ha subito una sconfitta pesante in campionato contro il Sassuolo. Un 1 a 0 che mette in discussione evidentemente la rincorsa Champions League. Tante le critiche ricevute soprattutto da Massimiliano Allegri, ritenuto uno dei principali responsabili delle prestazioni deludenti della squadra bianconera soprattutto dopo la pausa per le nazionali. Uno di quelli che non ha risparmiato dichiarazioni pesanti nei confronti del tecnico dopo la sconfitta contro il Sassuolo è stato l’ex giocatore e attuale opinionista Daniele Adani.

Daniele Adani ha criticato il tecnico della Juventus Allegri

'La Juve ha fatto la peggior campagna europea di tutta Europa ma soprattuto della sua storia. È da anni che non perde sei volte in campionato'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani alla Bobo Tv dopo la sconfitta della squadra bianconera contro il Sassuolo in campionato. L'opinionista ha aggiunto: 'Si è sentito dire che Allegri è un genio, io so che non lo è, lo sa tutta Italia. Max fa un altro lavoro: prepara la situazione per farsi dire che è un genio'. Parole importanti quelle di Adani, che ha aggiunto come il tecnico della Juventus sta dimostrando che più di questo non può fare al momento. Ha poi sottolineato: 'Il tecnico ha ottenuto tutto dando niente al calcio italiano e alla Juventus'.

Non è la prima volta che Adani critica Massimiliano Allegri, basti ricordare la discussione avuta a Sky Sport qualche anno fa, con il tecnico che decise di lasciare il confronto dopo il diverbio acceso con l'opinionista.

Le stagioni di Allegri dal suo ritorno alla Juventus

Alla sua seconda stagione alla Juventus dal suo ritorno Massimiliano Allegri non sta incidendo come ci si aspettava.

Nel 2021-2022 i bianconeri non sono riusciti a vincere nessuna competizione, facendo peggio evidentemente della stagione precedente di Pirlo in cui la Juventus aveva vinto una Supercoppa italiana ed una Coppa Italia. Nell'attuale è ancora impegnato in Europa League ed in Coppa Italia ed ha ancora la possibilità di vincere almeno una competizione.

Per quanto riguarda invece il campionato è stato condizionato dalla penalizzazione di 15 punti decisa per il caso plusvalenze. In caso di restituzione i bianconeri attualmente si troverebbero terzi in classifica e quindi qualificati alla Champions League nella stagione 2023-2024.

I possibili nomi per il dopo Allegri

La Juventus potrebbe valutare un nuovo tecnico per la stagione 2023-2024. Fra i nomi che più piacciono Igor Tudor e Roberto De Zerbi, non sarebbe da scartare anche un tecnico vincente come Zinedine Zidane, che da due stagioni non allena dopo gli anni al Real Madrid in cui ha vinto molto.