L’Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, non si escluderebbero le cessioni di calciatori molto rappresentativi come Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il primo sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid mentre il secondo interesserebbe al Paris Saint Germain. Romelu Lukaku, ora in prestito alla Pinetina, potrebbe ritornare al Chelsea per poi essere proposto all’Atletico Madrid come contropartita tecnica per riscattare Joao Felix.

Possibile affare tra Inter e Atletico Madrid

L’Atletico Madrid potrebbe ingaggiare Brozovic al termine della stagione. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma i Colchoneros potrebbero inserire il cartellino di Alvaro Morata. L’attaccante sarebbe da tempo un pupillo di Giuseppe Marotta che lo ha avuto anche durante l’esperienza alla Juventus. Il centravanti ritornerebbe in Italia e sarebbe un ottimo profilo qualora dovesse lasciare la Pinetina Romelu Lukaku. I nerazzurri, però, vorrebbero incassare la valutazione del cartellino del croato in formato cash.

Il Paris Saint Germain su Nicoló Barella

Il Paris Saint Germain sarebbe finito sulle tracce di Nicolò Barella che si sta mettendo in evidenza soprattutto in Champions League.

I francesi potrebbero convincere l’Inter proponendo il cartellino di Leandro Paredes, che non dovrebbe essere riscattato dalla Juventus, più un conguaglio economico di circa 40 milioni di euro. I dirigenti milanesi non riterrebbero cedibile l’ex Cagliari che avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro.

Lukaku potrebbe approdare in Spagna

Il Chelsea, invece, potrebbe girare il cartellino di Romelu Lukaku all’Atletico Madrid per riscattare Joao Felix. Il portoghese potrebbe essere riconfermato mentre il belga, fuori dal progetto degli inglesi, potrebbe essere un ottimo rinforzo per Diego Simeone. Al posto del belga, l'Inter potrebbe ingaggiare anche Lois Openda del Lens che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Nell'operazione potrebbe essere inserita una contropartita a scelta tra Martin Satriano, Ionut Radu e Agoumè.

Inter e Juventus si sfidano per Roberto e Zerbi

La Juventus potrebbe sfidare l'Inter per Roberto De Zerbi. Il tecnico, ora al Brighton, piacerebbe molto a Marotta se dovesse essere esonerato Simone Inzaghi ma potrebbe finire nei radar bianconeri. I torinesi lo starebbero valutando per aprire un nuovo ciclo e per rigenerare calciatori che sono costati molto come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, i quali non hanno avuto un buon rendimento in questi mesi.