La Juventus è attualmente terza in classifica a 59 punti, il tutto perchè il Collegio di Garanzia del Coni ha stabilito l'annullamento dei 15 punti di penalizzazione sul caso plusvalenze con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello che dovrà adesso riformulare la sanzione.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza numerosi addetti ai lavori hanno parlato dell'argomento. Fra questi l'avvocato di diritto sportivo Roberto Afeltra, che ospite a biannconeranews.it ha voluto escludere la possibilità di una nuova penalizzazione in classifica per la squadra bianconera.

Parole che evidentemente hanno fatto piacere ai tifosi bianconeri alcuni dei quali hanno vissuto come una sconfitta l'annullamento con rinvio, in molti si aspettavano infatti che la penalizzazione decadesse senza che ritornasse alla Corte Federale d'Appello per una nuova valutazione.

L'avvocato Roberto Afeltra ha parlato dell'esito del ricorso al Coni per il caso plusvalenze

'Escludo la possibilità di una nuova penalizzazione in classifica, ci sarà solo un'ammenda perché il ricorso della Juventus s.p.a. è stato accolto, differentemente da quello presentato da Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene'. Queste le dichiarazioni di Roberto Afeltra in un'intervista successiva all'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze.

Secondo l'esperto di diritto sportivo la Juventus non riceverà altri punti di penalizzazione ma eventualmente una sanzione pecuniaria. A tal riguardo ha aggiunto: 'L'articolo di riferimento per la Corte Federale d'Appello sarà di nuovo il 4, ovvero il principio di lealtà sportiva. Nedved già adesso potrebbe ricoprire un ruolo dirigenziale già nell'immediato se qualcuno decidesse di assumerlo'.

Come dichiarato dall'avvocato se da una parte non è stato accolto il ricorso per gli ex dirigenti Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, il Collegio di Garanzia del Coni ha invece sospeso con rinvio la sanzione per l'ex vicepresidente della società bianconera Pavel Nedved.

La manovra stipendi

La Juventus è attesa anche da un'altra vicenda giudiziaria, la manovra stipendi. Il 12 aprile è arrivato l'atto di chiusura d'indagine notificato dalla Procura Figc alla società bianconera. La difesa avrà a disposizione alcuni giorni per definire una memoria difensiva, dopo potranno arrivare i nuovi deferimenti o si potrebbe assistere alla chiusura del caso con un patteggiamento.

A parlare della vicenda giudiziaria è stato di recente l'avvocato Maurizio Paniz che ha parlato di una possibile sanzione pecuniaria e non di altri punti di penalizzazione per la società bianconera.