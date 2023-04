La Juventus è attualmente terza in classifica di Serie A dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di annullare la penalizzazione di 15 punti rinviando il tutto alla Corte Federale d'Appello.

Prima del match dei quarti di finale di ritorno di Europa League fra Roma e Feyenoord è stato intervistato sull'argomento Tiago Pinto: direttore tecnico della società romana si è lasciato andare a una dichiarazione utilizzando l'ironia.

Tiago Pinto ha parlato della sentenza del Coni sul caso plusvalenze

'Io non so se voi in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non piangere.

Non sono avvocato, l'aspetto legale non mi compete', sono queste le dichiarazioni di Tiago Pinto dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze che ha portato momentaneamente alla restituzione dei punti alla Juventus con rinvio della sentenza alla Corte Federale d'Appello.

Proseguendo nell'intervista il direttore tecnico della Roma ha aggiunto: 'Come mondo del calcio e dello sport, se noi abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, il meccanismo è sbagliato'.

Il tecnico José Mourinho ha commentato la sentenza sulla Juve dopo Roma-Feyenoord

Anche il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze dopo il match di Europa League contro il Feyenoord.

L'allenatore portoghese ha dichiarato: 'Sono in Italia da tempo, non mi dice nulla. Da tempo dicevo di dimenticare -15, io pensavo uscisse alle 21 la sentenza. A me non cambia nulla'.

Il portoghese ha voluto commentare anche la stagione di Paulo Dybala, sottolineando la sua importanza nella Roma: 'A me sembrava che Dybala cercasse la gioia persa e qui l’ha trovata nel gruppo, nell’allenatore, nel pubblico che lo ama, in campo con altri grandi giocatori di leadership come Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini'.

La possibilità di una finale tutta italiana in Europa League

Intanto la Roma ha vinto per 4-1 ai tempi supplementari nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord (all'andata era finita 1-0 per gli olandesi).

I romanisti ora sfideranno il Bayer Leverkusen, mentre l'altra semifinale della competizione sarà Siviglia-Juventus. In caso di passaggio del turno di giallorossi e bianconeri ci sarebbe quindi una finale di Europa League tutta italiana.