La dirigenza del Liverpool starebbe pensando ad un importante investimento per provare a portare Nicolò Barella in Premier League, offrendo all'Inter circa 60 milioni di euro nella prossima finestra di mercato.

L'idea del Liverpool a centrocampo: Nicolò Barella

Il centrocampista nerazzurro si è messo in mostra in questa stagione anche con delle importanti prestazioni in Champions League, che avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club europei.

Primo tra tutti sembrerebbe esserci il Liverpool, che, reduce da una stagione piuttosto deludente sia in campionato che nelle coppe europee, starebbe pensando a una rifondazione a partire dal centrocampo.

Persino il tecnico Jurgen Klopp sembrerebbe in bilico dopo gli ultimi risultati della sua squadra, ma la dirigenza preferirebbe rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore tedesco inserendo giocatori di livello internazionale.

L'obiettivo numero uno del Liverpool sarebbe proprio il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, la cui valutazione starebbe crescendo di partita in partita, soprattutto dopo i due gol, uno all'andata ed uno al ritorno, che hanno spinto i nerazzurri a qualificarsi contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League.

La dirigenza inglese sarebbe disposta ad investire per il centrocampista italiano circa 60 milioni di euro; l'Inter di fronte all'eventuale concretizzarsi di questo tipo di offerta potrebbe vacillare.

La situazione del centrocampo dell'Inter

Non solo Nicolò Barella sarebbe finito nelle mire di top club europei ma anche il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic, il cui rapporto con l'Inter sembrerebbe giunto al capolinea nonostante il rinnovo contrattuale avvenuto nella scorsa estate.

Il centrocampista interesserebbe molto al Barcellona con il quale i nerazzurri starebbero cercando di imbastire una trattativa per portare Franck Kessie in nerazzurro nella prossima finestra di mercato estiva.

Un altro possibile partente a centrocampo per l'Inter potrebbe essere Denzel Dumfries, sul quale l'interesse del Chelsea rimarrebbe sempre vivo, con il club inglese pronto a offrire i circa 40 milioni richiesti dai nerazzurri per lasciar partire l'esterno olandese.

Su Dumfries ci sarebbe anche il recente interesse dell'Aston Villa, che avrebbe intenzione di offrire circa 30 milioni nella prossima finestra di mercato per provare a convincere i nerazzurri a cedere in Premier League l'esterno olandese anticipando la concorrenza; molto dipenderà però dal piazzamento finale della compagine inglese in campionato.