Due dei giocatori che più hanno impressionato in questa Champions League sono sicuramente Nicolò Barella e Mike Maignan. I due a suon di prestazioni straordinarie hanno trascinato Inter e Milan in semifinale di Champions. Il lavoro svolto da Barella e Maignan non è di certo passato inosservato agli occhi dei top club europei, non a caso secondo le ultime voci di calciomercato il Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione avrebbe inserito il centrocampista nerazzurro e il portiere rossonero tra gli obiettivi di mercato. Il Psg dopo aver strappato alla Milano calcistica Donnarumma, Hakimi e Skriniar nelle prossime settimane potrebbe dunque ritornare alla carica a suon di milioni.

Il Psg ci prova per Barella

Il Paris Saint Germain cerca un grande rinforzo in mezzo al campo, che possa portare in dote gol e assist, caratteristiche che non sembrano essere nelle gambe di Marco Verratti, mentre Renato Sanches spesso è alle prese con problemi fisici. Per questo motivo i parigini si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Nicolò Barella. Il classe 1997 in questa stagione ha dimostrato di essere un centrocampista completo dotato di un'intensità di gioco notevole grazie anche alla sua ottima condizione fisica.

L'Inter a più volte ribadito l'incedibilità di Barella, ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions la dirigenza nerazzurra sarà costretta a sacrificare un big e l'ex Cagliari è uno dei giocatori con più mercato.

Il Psg avrebbe già in mente un'offerta per l'Inter per anticipare la concorrenza: soldi più il cartellino di Leandro Paredes, che sta vivendo una stagione travagliata con la Juventus. La cifra cash potrebbe aggirarsi intorno ai 60/65 milioni di euro in modo tale da avvicinarsi agli 80 milioni di valutazione che l'Inter fa per il centrocampista ventiseienne.

Il Psg rivuole Maignan

L'addio di Donnarumma al Milan nell'estate del 2021 è stata per molto tempo una profonda ferita per i tifosi rossoneri, ferita che oggi a distanza di due anni è stata rimarginata grazie alle fantastiche prestazioni di Mike Maignan che di certo non ha fatto rimpiangere il portiere di Castellammare. Dopo 24 mesi però lo scenario potrebbe ripetersi con il Psg che deluso dal rendimento di Donnarumma avrebbe intenzione di riportare sotto la Torre Eiffel il portiere francese classe 95'.

Il Psg è il club in cui Maignan ha mosso i suoi primi passi, ma a 20 anni l'estremo difensore fu ceduto al Lille per un milione di euro e poi successivamente venduto al Milan per circa 15.

Il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a offrire circa 80 milioni di euro per riacquistare il portiere transalpino ma il club di Via Aldo Rossi attualmente lo considera incedibile. Secondo Maldini infatti il numero sedici rappresenta una colonna portante per il Milan del presente e del futuro. Tuttavia, proprio come i cugini nerazzurri, anche i rossoneri qualora non dovessero qualificarsi per la prossima Champions, il che porterebbe una mancanza di introiti, potrebbero rimodulare le proprie strategie future.