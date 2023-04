Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose. I nerazzurri avrebbero intenzione di ingaggiare un difensore in vista del possibile addio di Milan Skriniar. Il nome sarebbe quello di Danilho Doekhi dell'Union Berlino. Inoltre, interesserebbero Ferran Torres ed Eric Garcia del Barcellona. Per quanto riguarda la corsia sinistra, se dovesse partire Robin Gosens, potrebbe arrivare Stefan Posch soprattutto se Simone Inzaghi venisse sostituito da Thiago Motta.

I bianconeri, invece, avrebbero in mente di finanziare il mercato con la possibile cessione di Federico Chiesa sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco.

La strategia dell'Inter per il futuro

L'Inter avrebbe pensato a Doekhi per rinforzare la difesa. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma si dovrebbe battere la concorrenza di squadre come Manchester United e Barcellona. Dal club catalano, che segue da tempo Marcelo Brozovic, potrebbero arrivare dei rinforzi. I nerazzurri, infatti, oltre a Franck Kessie apprezzerebbero Eric Garcia, come profilo da inserire nel reparto difensivo, e Ferran Torres. Il calciatore spagnolo non sta vivendo un buon periodo e potrebbe essere ingaggiato come punta soprattutto se dovesse partire Joaquin Correa. L'argentino avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro e piacerebbe in Liga e Premier League.

L'Inter starebbe riflettendo anche sul possibile cambio dell'allenatore. Simone Inzaghi sarà valutato in base agli obiettivi che verranno centrati al termine della stagione. L'ex Lazio non ha convinto soprattutto in campionato e potrebbe essere sollevato dall'incarico per il prossimo progetto. Nei pensieri dei dirigenti meneghini ci sarebbe Thiago Motta che al Bologna ha dimostrato di saper gestire e valutare giovani talenti, oltre ad imporre una buona qualità nel gioco.

Sarebbe un profilo low cost che potrebbe portare a Milano Stefan Posch. Il terzino potrebbe essere un buon rinforzo per la corsia ed avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro. Il calciatore verrebbe preso in considerazione se l'Inter dovesse decidere di cedere Robin Gosens. L'ex Atalanta non ha avuto un rendimento entusiasmante a causa di molti infortuni e piacerebbe in Bundesliga.

Sirene tedesche per Chiesa

La Juventus segue la questione Gosens in vista del possibile addio di Alex Sandro e potrebbe decidere di finanziare il mercato con la cessione di Federico Chiesa. L'esterno interesserebbe al Bayern Monaco che potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per convincere la dirigenza torinese a cedere l'esterno che non sta trovando continuità sotto la guida di Massimiliano Allegri