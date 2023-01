Ripartire dai giovani. Sembra essere questa la strategia di mercato della Juventus che dovrebbe proseguire anche nella stagione 2023-2024. Oltre alla valorizzazione dei giovani cresciuti nel settore giovanile bianconero potrebbero esserci investimenti importanti su giovani di qualità oltre al fatto che molti giocatori d'esperienza potrebbero lasciare Torino. Ci sono almeno quattro giocatori in scadenza di contratto a fine stagione che potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Ci riferiamo evidentemente ad Alex Sandro, per il quale si parla di un interesse dell'Inter, Cuadrado, che potrebbe raggiungere Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

L'argentino potrebbe far ritorno nel campionato sudamericano, per il francese si parla di un possibile trasferimento nel campionato inglese o eventualmente nel Barcellona. Oltre a loro potrebbe aggiungersi anche Leandro Paredes, attualmente in prestito con diritto di riscatto a giugno dal Paris Saint Germain.

Tante possibili partenze a giugno: una su tutte quella di Alex Sandro

La Juventus potrebbe lasciar partire almeno cinque giocatori a giugno. Oltre a quelli in scadenza a giugno come Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot potrebbe non essere riscattato dalla Juve il cartellino di Paredes. L'argentino è in prestito dal Paris Saint Germain con diritto di riscatto per la società bianconera a circa 28 milioni di euro.

Un prezzo importante che va aggiunto all'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che guadagna il centrocampista. Fra l'altro Paredes sta deludendo nella sua stagione alla Juventus e questo non agevola un suo eventuale acquisto a titolo definitivo da parte della Juventus. Da valutare anche il futuro professionale di Weston McKennie e di Dusan Vlahovic, il centrocampista americano potrebbe lasciare Torino già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la punta ci sarebbero diverse società inglesi, su tutte l'Arsenal ed il Tottenham. La Juventus potrebbe considerare una sua partenza se dovesse arrivare un'offerta da circa 100 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a dei rinforzi importanti per la stagione 2023-2024.

Si valutano soprattutto acquisti in difesa considerando la probabile partenza di Alex Sandro oltre a quella di Rugani. Per questo potrebbero arrivare uno o due centrali oltre che un terzino. Piace molto Pavlovic del Salisburgo, per quanto riguarda invece la fascia sinistra si valuta Alejandro Grimaldo. Per quella destra piace Fresneda anche se lo spagnolo potrebbe decidere di trasferirsi nel campionato inglese.