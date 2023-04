Mercoledì 26 aprile alle ore 21 si giocherà Inter-Juventus, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 22/23. Il match d'andata tra bianconeri e nerazzurri, disputato all'Allianz Stadium, si è concluso col risultato di 1-1 grazie alle reti di Cuadrado al minuto 83 per la Vecchia Signora e di Lukaku su penalty nel quinto minuto di recupero per l'Inter. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Telecronaca: Massimo Callegari sarà il telecronista del match tra Inter e Juventus, mentre in cabina di commento ad affiancarlo troveremo Massimo Paganin.

Inter, squalificato Handanovic

Mister Inzaghi e la sua Inter dovranno affrontare la Juventus nel ritorno della semifinale della coppa nazionale senza poter contare sulle prestazioni dello squalificato Handanovic, mentre Lukaku sarà a disposizione del parterre dei calciatori nerazzurri grazie alla grazia concessa dalla FIGC. Per approdare in finale di Coppa Italia, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il suo fedele 3-5-2, con Onana a difesa dei pali. Terzetto arretrato che potrebbe essere composto inizialmente da D'Ambrosio, Acerbi e Bastoni. Il centrocampo dei nerazzurri, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Darmian e Dimarco che agiranno sulle fasce, nel frattempo a far da filtro il mezzo al reparto ci saranno Mkhitaryan, Brozovic e Barella.

Lukaku, infine, dovrebbe partire dalla panchina, con Inzaghi che dovrebbe affidarsi a Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, il probabile duetto d'attacco dell'Inter.

Juventus, De Sciglio forse titolare

Max Allegri e la sua Juventus saranno chiamati a scontrarsi coi nerazzurri dovendo necessariamente fare a meno di Cuadrado, squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo, mentre tornerà a disposizione del mister Bremer in difesa.

Per staccare il pass per il turno conclusivo, l'allenatore toscano potrebbe scegliere lo speculare 3-5-2, con Perin come estremo difensore. Bremer, Gatti e Danilo potrebbero comporre la triade difensiva che scenderà in campo dal primo minuto. Cerniera di centrocampo bianconera che, invece, dovrebbe essere formata da Fagioli, Rabiot e Locatelli in mezzo, mentre De Sciglio e Kostic andranno a piazzarsi come esterni del reparto.

Di Maria e Vlahovic, in ultimo, saranno presumibilmente i due riferimenti in attacco.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Onana, D'ambrosio, Bastoni, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Barella, Dimarco, Dzeko, L. Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.